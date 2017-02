Vibra México. Contra Donald Trump y Peña Nieto

Miles de personas salieron a las calles para exigir respeto a la soberanía nacional y manifestar su rechazo al presidente de Estados Unidos Donald Trump. Durante la movilización, convocada por diversas organizaciones sociales, universidades y el sector empresarial, también hubo voces de rechazo al presidente Enrique Peña Nieto. A los gritos de “¡Fuera Peña, fuera Peña!” se sumaron cientos de mensajes alusivos a los problemas que se enfrentan en el país.

Ciudad de México

Agencias

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, denunció la presencia de un hombre armado en las inmediaciones del Ángel de la Independencia durante la protesta en contra de Donald Trump.

La activista, quien convocó la marcha “Mexicanos Unidos”, la cual fue del Hemiciclo a Juárez al Ángel de la Independencia, fue amenazada ayer por Twitter y se le instó a no asistir a la movilización.

En el Ángel, tras terminar la marcha, un grupo de personas gritó e insultó a la ex candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero ella aseguró que no se retiró del lugar por eso, sino por el sujeto armado.

Miranda de Wallace organizó su marcha por estar en desacuerdo con la movilización “Vibra México”, ya que no estuvo de acuerdo en que se criticara al gobierno federal.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, señaló que no es momento de ver al pasado sino al futuro y mandar un mensaje de soberanía, fortaleza e igualdad a Estados Unidos.

“Yo creo que México tiene muchos agravios históricos: la inseguridad, corrupción, desigualdad, impunidad, inequidad y recientemente la situación de la gasolina. No es momento de estar viendo al pasado es momento de ver al futuro y mandar un mensaje que necesitamos de soberanía, fortaleza e igualdad hacia al país vecino”, dijo el rector, entrevistado tras la marcha “Vibra México”.