México está cambiando. Para bien, dice el Presidente Peña Nieto

*En su cuarto informe de labores diálogo con jóvenes.

*Nunca comprometí que no fuera a aumentar la gasolina.

*Asegura que el 99% de los hogares del país no ha tenido incrementos en tarifas de luz.

*Caída en precio del petróleo, causa de cancelación de algunos compromisos de campaña.

*Se cumplieron ya 102 de los 266 contraídos.

* No habrá diálogo con CNTE si no regresan a clases en Oaxaca y Chiapas.

* “Nadie me puede decir que plagié mi tesis … pude cometer algún error metodológico”.

*Decidí encarar a Donald Trump y propiciar un espacio de diálogo.

*México de ninguna manera pagará muro fronterizo

* Estoy dispuesto a asumir costos de popularidad que se desprendan de las transformaciones que el país necesita.

Ciudad de México

Notimex

El día de ayer, se realizó el encuentro programado entre el presidente Enrique Peña Nieto y 300 jóvenes destacados, esto como parte de una nueva dinámica propuesta en el contexto de la entrega del Cuarto Informe de Gobierno.

Entre las preguntas dirigidas al mandatario -unas planteadas por los asistentes y otras enviadas desde redes sociales- destacaron los temas como la visita de Trump al país, el presunto plagio de sus tesis, el matrimonio igualitario y los llamados “gasolinazos”.

Sobre la invitación a Donald Trump, el mandatario explicó que “ante las posturas y posicionamientos de Donald Trump que claramente son una amenaza, había que dialogar”, pero que personalmente le dijo al candidato republicano que “México de ninguna manera pagará el muro que usted está planeando construir”. Además, recordó que también se había extendido una invitación a la demócrata Hillary Clinton.

Al hablar sobre el tema de su tesis, mencionó que “yo hice mi tesis, recuerdo como la realicé entonces”, por lo que “nadie me puede decir que plagié mi tesis”, aunque reconoció que pudo haber “mal citado” y que eso es más bien “un error metodológico”.

Al cuestionarle el por qué no cumplió su palabra en el tema los “gasolinazos”, el jefe del Ejecutivo consideró que “ha habido distorsiones” pues “nunca comprometí que no aumentaría el precio, sino que no sería mensualmente”

Recordó que México es un país con un precio fijo de la gasolina y eso hace que el gobierno la subsidie. “La caída en el precio del petróleo ha hecho que ajustemos el gasto (público)”.

El diálogo fue transmitido en televisión abierta, sistemas estatales de radio y TV y a través de internet. Palacio Nacional lució con un discreto dispositivo de seguridad.

Antes del inicio del diálogo con jóvenes y luego de que finalizar los posicionamientos de los partidos en San Lázaro por la entrega del Informe, Peña Nieto emitió un mensaje.

En cadena nacional, estableció cinco prioridades de su gobierno para los próximos dos años, tal como la educación de niños y jóvenes, la lucha antipobreza, seguridad y tranquilidad para los mexicanos, el combate a la corrupción, así como el respaldo a la economía familiar.

“Pueden estar seguros de que cumpliré con mi responsabilidad, sin reparar en consideraciones de popularidad personal o costos políticos”, sostuvo el mandatario.

El jefe del Ejecutivo federal destacó además que actualmente en el país se escuchan todas las voces, por lo que, en el marco del Cuarto Informe de Gobierno, se dejó de lado el discurso tradicional y se cambió el monólogo presidencial por el diálogo, como un reflejo de los cambios que vive el país.

Atender inseguridad

Ante la demanda de esclarecimiento de diversos casos de violaciones a los derechos humanos, como Nochixtlán y Tanhuato, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que existe el compromiso de lograr su esclarecimiento a partir de las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, dijo, México ha avanzado en generar mejores condiciones para el respeto a los derechos humanos.

Tras señalar que el país se ha abierto para que grupos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o de la Organización de Estados Americanos (OEA) puedan visitar México y se pueda verificar su situación, también existen indicadores claros -según consideró- de la reducción de presuntas violaciones a garantías individuales. Refirió que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se han reducido sustancialmente en casos que involucren a las fuerzas armadas y a la instituciones de seguridad pública federales.

De los bloqueos por educación

En otro orden de ideas, cuestionado por los jóvenes sobre los bloqueos que permanecen en Oaxaca y Chiapas por parte del magisterio, el presidente refirió que esto obedece expresamente a la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a la reforma educativa, una reforma, apuntó, que busca mejorar la calidad de la educación en México para no educar más para la frustración y sí para que los jóvenes tengan mayores oportunidades y herramientas para su futuro.

Confió en que en breve pueda regresar a la normalidad la educación en esas dos entidades por la vía del diálogo pero insistió en que éste sólo se reanudará hasta que se garantice el derecho a la educación de los niños y jóvenes de Oaxaca y Chiapas. Ratificó que no permitirá que una demanda de la CNTE coloque como rehenes a los estudiantes para lograr sus demandas.

De los matrimonios igualitarios

Por otro lado, se refirió también a la iniciativa matrimonios igualitarios que no ha prosperado en el Congreso: ahí está la iniciativa presentada y sé que es una iniciativa que ha generado enorme polémica que ha polarizado ánimos y que ha polarizado posiciones de diferentes grupos, pero creo que es un derecho y que en justicia reconocer la libertad de toda persona de escoger con quien quiere vivir y con quien hacer su vida en pareja y esto es justamente lo que yo propongo al Congreso es que esta iniciativa no la archiven en el cajón. No por esta polarización que ha habido en diferentes partes y de diferentes organizaciones decidan guardarla o no procesarla.

La pregunta incomoda

Enrique Peña Nieto aseguró que realizó su tesis de licenciatura sin incurrir en plagio, al afirmar que los señalamientos sobre el documento obedecen a “errores metodológicos”.

En el Diálogo con 300 jóvenes, con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, Peña Nieto respondió a una pregunta elaborada en su página de Facebook, donde un usuario le pidió aclarar si plagió o no fragmentos de la tesis con la que obtuvo el grado de Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana (UP).

De acuerdo con un reportaje de Aristegui Noticias, el mandatario usó al menos 20 párrafos del libro “Estudios de Derecho Constitucional” sin citar a su autor, el expresidente Miguel de la Madrid, además de al menos otros 170 párrafos de su proyecto de titulación.

El mandatario mexicano reconoció que pudo haber incurrido en “errores metodológicos”, pero defendió la autenticidad de sus ideas y dijo que su tesis, “El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón”, le sirvió como inspiración para impulsar las reformas estructurales de su gobierno.

La visita de Trump

La reunión con el candidato presidencial republicano, Donald Trump en Los Pinos se realizó ante los riesgos y el peligro que algunos de sus planteamientos tienen para el futuro del país, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto al iniciar el diálogo que mantiene con jóvenes de todo el país en ocasión de su cuarto informe de gobierno. Lo más fácil, dijo, era cruzarse de brazos pero determinó encararlo para hacerle ver la importancia que tiene la relación con México en su país.

Efectuado en el Palacio Nacional ante decenas de jóvenes, el tema de la polémica visita de Trump a México salió a relucir a partir de las preguntas que se realizaron vía Internet. El Presidente reconoció que los mexicanos estaban indignados frente a los insultos y humillaciones que han calado hondo en el marco de una campaña presidencial en Estados Unidos en la que, como nunca antes, México ha estado en el debate.

Peña explicó que ante esta condición, decidió invitar a Trump y a la candidata demócrata, Hillary Clinton, para sostener un diálogo e informar de la trascendencia que tiene la relación bilateral para ambos países. Esto a partir de que en el debate que se ha dado, claramente desconocen la importancia de México para Estados Unidos, por ello, subrayó, insistirá en reunirse con Clinton, aunque esto dependerá de que la candidata acepté la convocatoria.

Al abundar sobre el encuentro con Trump, Peña Nieto aseveró que había dejado muy claro al candidato que México no está dispuesto a pagar un muro que se realizaría en territorio estadunidense al amparo del ejercicio de su soberanía.

Los logros

Con la premisa de la incorporación de dos nuevos esquemas fundamentales para el país, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Sistema de Justicia Penal, como los más importantes logros, la versión ejecutiva del IV Informe presidencial subrayó, que en materia económica, el país alcanzó ya, en 2015, el nivel de recaudación tributaria más elevada en la historia al alcanzar el 13 por ciento del Producto Interno Bruto, señaló el presidente Enrique Peña Nieto. Asimismo, subrayó que el país está colocado como uno de los más atractivos para la inversión extranjera.

En el ámbito económico, sin mencionar el fuerte deslizamiento que ha tenido el costo del dólar en la economía, el documento señala que “la estabilidad macroeconómica ha propiciado también un entorno favorable para la producción, a pesar de un contexto internacional complicado. Así, en el primer semestre de 2016, según cifras del Inegi, el crecimiento fue de 2.5 por ciento. En paralelo, según la visión gubernamental sobre el rumbo de la economía, el posicionamiento económico de México, se ubica como el octavo país más atractivo y confiable en el mundo.

Por lo que hace al sector energético, en el informe se cuestiona que durante décadas se haya mantenido un modelo energético cerrado a la inversión privada que comenzó a mostrar signos de agotamiento desde mediados del decenio pasado. “Las empresas públicas estaban limitadas para asociarse e invertir en proyectos estratégicos, lo que restringió sus posibilidades tecnológicas y financieras. Esto se tradujo en una caída en la producción petrolera -luego de alcanzar un máximo de 3 millones 400 mil barriles diarios en 2004- y en la imposibilidad de acceder a yacimientos no convencionales y en aguas profundas, donde actualmente se concentra 76% de los recursos prospectivos del país. Similarmente, a falta de inversiones suficientes, el Sistema Nacional de Gasoductos había llegado a su máxima capacidad en 2012, generando graves problemas de suministro para las industrias.”

En la primera parte de la versión ejecutiva, el presidente subrayó la importancia de dos logros institucionales realmente trascendentes; “me refiero a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y a la implementación −en todo el país− del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Reconozco nuevamente la activa participación de la sociedad civil en ambos casos”.

En tanto, el presidente sostuvo que está dispuesto a presentar su declaración patrimonial en el esquema denominado ‘3de3′ una vez que, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción se definan claramente sus alcances y la información que debe contener.

Sin embargo, puntualizó que prácticamente desde que tomó la presidencia, hizo pública la información patrimonial.

Las prioridades

El presidente Enrique Peña Nieto definió cinco prioridades de su gobierno para los próximos dos años, las cuales son la educación de niños y jóvenes, la lucha contra la pobreza, seguridad y tranquilidad para los mexicanos, el combate a la corrupción y el respaldo a la economía familiar.

El jefe del Ejecutivo Federal destacó además que actualmente en el país se escuchan todas las voces, por lo que, en el marco del Cuarto Informe de Gobierno, se dejó de lado el discurso tradicional y se cambió el monólogo presidencial por el diálogo, como un reflejo de los cambios que vive el país.

Dijo que hace cuatro años, los mexicanos iniciamos las transformaciones que necesitaba el país y no se habían podido lograr y “por supuesto sé que hay insatisfacción y descontento en algunos sectores de la sociedad”.

Entrega formal ante el Congreso

El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, entregó al Congreso de la Unión el cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y en un mensaje a los legisladores señaló que el camino de las reformas “no ha estado exento de resistencias”, y resaltó que sólo cuando se actúa dentro de la legalidad se pueden lograr mejores horizontes para el país.

La LXIII Legislatura recibió el documento a través del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar (PAN), quien le pidió al gobierno federal “ampliar los espacios de diálogo con todos los sectores” y señaló: no hay leyes ni acciones políticas inamovibles.

En la ceremonia que se realizó en el salón de protocolo de la Cámara de Diputados, durante un receso que se dictó en la sesión de Congreso General, Osorio Chong informó que Peña Nieto no hará uso de las atribuciones que le otorga el artículo 71 de la Constitución, de enviar hasta dos iniciativas de carácter preferente, con objeto de que el Congreso defina, de acuerdo a sus propios tiempos su agenda.

El titular de Gobernación expuso que la convocatoria del Ejecutivo al Congreso, es a seguir trabajando en unidad, y agregó que más allá de las coyunturas, todos los actores deben de enfrentar su responsabilidad institucional “actuando con estatura política y visión de Estado”.

Refirió que hace ya cuatro años los poderes decidieron modificar la forma de hacer política para construir acuerdos y así las fuerzas políticas aprobaron las reformas que brindan mejores bases para construir un proyecto de nación. Estas transformaciones, dijo, no son de ninguna manera mérito de un sólo partido, sino del país en su conjunto.

En este punto indicó que la aprobación y aplicación de la reforma han requerido un compromiso firme con el bien superior de México y que el gobierno ha tenido que resolver de inmediato, sin perder la vista de largo plazo, “para buscar soluciones pacíficas a las resistencias”.

Protestas en entrega de informe

El grupo parlamentario de Morena sacó un par de enormes mantas para protestar por la visita del candidato republicano, Donald Trump en nuestro país este miércoles.

Los legisladores de izquierda mostraron una manta con la leyenda “Fuera Trump de México” y la otra decía: “¿Y la dignidad… EPN?”.

Además, los legisladores, encabezados por Rocío Nahle mostraron una enorme fotografía del ex presidente Benito Juárez, así como dos piñatas con las figuras de Donald Trump y del presidente, Enrique Peña Nieto.

Esta protesta, molestó a los legisladores del PRI y del Verde, quienes gritaron de manera unánime: “¡fuera, fuera, fuera!”.

Las mantas sólo estuvieron por unos minutos en la máxima tribuna del país, mientras fijaba su posición la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, quien recordó la frase del benemérito de las Américas, Benito Juárez, quien dijo: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

La legisladora veracruzana acusó al titular del Ejecutivo de involucrarse en el proceso electoral de Estados Unidos y le dijo que se comportó como un “comodín”.

“Hoy cabe recordar la frase célebre del presidente Juárez, ‘Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’, y esto aplica derivado de la visita que realizó el día de ayer del candidato a la Presidencia de Estados Unidos, cómo es que el presidente Peña en forma irresponsable prácticamente se metió de comodín en una elección de otro país, por qué no espero a que concluyera la elección presidencial del vecino país y después de eso invitar a quien resultara vencedor o vencedora”.