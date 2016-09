México cumple en paralímpico

Última del atletismo de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, luego que sus dos representantes Alicia Ibarra y Pedro Meza se quedaron lejos del podio

Río de Janeiro, Brasil

Notimex

México cumplió con asistir en la prueba de Maratón, última del atletismo de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, luego que sus dos representantes Alicia Ibarra y Pedro Meza se quedaron lejos del podio.

En cuanto a la actuación de Alicia Ibarra, quien compitió en la categoría T52/53/54, se quedó en el sitio 12 al emplear un tiempo de 1:56.46 horas y ser la última participante que cruzó la meta.

Ibarra, quien en febrero pasado ganó la maratón de Los Ángeles sobre silla de ruedas con un tiempo de 2:15.56 minutos, ahora el destino deseó que no estuviera en el podio paralímpico, a pesar de haber superado las adversidades del clima imperante en esta ciudad.

La mexicana, que perdió la pierna izquierda debido al cáncer, se mantuvo con entrega en la competición y aunque sabía de que el podio ya estaba lejos, no cesó en el intento por terminar la prueba por orgullo.

La capitalina tuvo otra asistencia en este justa paralímpica el domingo pasado en los 400 metros planos T54, en donde no avanzó a las finales, pero con el tiempo de 1:04.20 minutos, hizo su mejor marca de la temporada.

La ganadora fue la china Lihong Zou, quien hizo récord paralímpico con tiempo de 1:38:44 horas, en un cierre de foto-finish, ya que la estadounidense Tatyana McFadden registró el mismo lapso para lograr la plata.

Mientras que en el caso de Pedro Meza, también en maratón pero en la clase T45/46, no contó con la suerte para terminar la carrera y a pesar del esfuerzo mostrado, fue presa del clima que pegó fuerte y obligó a abandonar la prueba en el kilómetros 25.

El fondista tlaxcalteca no pudo mejorar el sexto sitio de Londres 2012, en donde detuvo el crono en 2:41.59 horas.

Meza Zempoaltecatl, quien se presentó en el Fuerte de Copacabana al lado de otros 10 participantes en busca de aumentar su gloria paralímpica, cumplió con su cuarta participación paralímpica, desde Atenas 2008 hasta Río 2016 estuvo presente y hace cuatro años en Londres 2012 se colocó en el sexto peldaño.