México coronaría al nuevo campeón

Ciudad de México

Notimex

En las entrañas de la organización del Gran Premio de México 2016 se mostraron encantados de que esta competición se dispute en el tramo final del calendario de la Fórmula Uno, ya que la expectativa es alta ante la posibilidad de que se defina a un piloto campeón.

Alejandro Soberón, presidente de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), organismo involucrado en la realización del GP de México de 2015 a 2019, manifestó su agrado porque el Autódromo Hermanos Rodríguez albergue una de las últimas carreras, ya que no interesa ser la primera parada de la temporada a inicios de año.

“Estamos muy bien ubicados en la parte final de la campaña, nos gusta la idea de no iniciar el año y que aquí se resuelva el campeonato”, comentó.

El empresario agregó que el Gran Premio capitalino, que se desarrollará este fin de semana, acaparará la atención pues se puede definir al campeón de conductores siempre y cuando el alemán Nico Rosberg suba con su Mercedes a lo más alto del podio, y su coequipero británico Lewis Hamilton no sume unidades.

“Vamos a tener a millones de fans muy atentos de lo que hagan Nico (Rosberg) y (Lewis) Hamilton”, y además “tendremos a todo México a la espera de una buena carrera de ‘Checo’ Pérez, que ojalá nos dé una sorpresa”.

Remarcó que no existen planes de que el GP de México sea de las primeras competiciones del calendario de Fórmula Uno, “no hay planes de eso”, pues recalcó que siempre queda abierta la posibilidad de que en las últimas fechas se defina al monarca.

“Estamos en el momento preciso de la temporada, es más fácil llegar a este punto sin la campaña resuelta, lo atípico fue el año pasado con el dominio de Hamilton (que llegó campeón a México), pero lo normal es estar en el calendario donde la competencia siga muy alta”, apuntó.

Rosberg quiere repetir triunfo

El piloto alemán Nico Rosberg se dijo ansioso por repetir en el podio con una victoria y sentir de nuevo la vibra de la gente, en esta nueva era del Gran Premio de México, luego que el año pasado fue el primer ganador en esta competencia.

Su recuerdo como uno de los mejores momentos que tuvo la temporada pasada permanece en él y hoy durante la conferencia de pilotos señaló que ganar en México es una de las mejores sensaciones por el ambiente que hace el público.

“Ganar aquí era increíble y también para conseguir tanto apoyo de la gente mexicana, incluso después de eso, recordarlo a través de la prensa era realmente agradable de ver, por lo que espero ver de nuevo a toda esa gente este fin de semana”, expresó.

“El podio es uno de los mejores del año, en el estadio de béisbol, fue absolutamente fenomenal y en términos del campeonato, no está fuera de mi control conseguirlo este fin de semana, así que para mí se trata de sólo ganar la carrera y entonces vemos lo que sucede”, expuso.