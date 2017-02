Messi sin renovar con el Barca

“Será más duro y largo de lo que muchos se piensan”. La frase llega desde los despachos del Camp Nou. Pocos saben cómo van las negociaciones para ampliar el contrato de Lionel Messi más allá del 30 de junio de 2018, fecha en el que caduca el rubricado en 2014, pero siempre hay alguien que conoce el tema.

A día de hoy hay buenas intenciones, pero con eso, no lo duden, no basta. La Pulga aguarda pacientemente en su casa del barrio de Bellamar, en Castelldefels. Messi sigue a lo suyo sobre el terreno de juego, consciente de la dificultad de remontar ante el PSG en Champions y sabedor de que el Valencia les dio una vida extra en Liga, siempre y cuando no fallen el domingo en el Calderón. Pero eso es otra historia.

No se avanza y eso es un problema importante. Además, a día de hoy no hay programada una nueva visita de Jorge Messi, así que será el Barça el que deberá mover ficha con inteligencia. En estos momentos todo está paralizado.