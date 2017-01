Mercado solo para locatarios: Centro

De manera tajante, el secretario el ayuntamiento de Centro, Roberto Romero negó que se estén entregando espacios del mercado provisional de Casa Blanca a ambulantes, como denunciaron algún grupo de locatario, en donde hasta este fin de semana se tiene 545 locatarios que ya fueron a verificar el espacio que se les entregará y que ocuparán a partir del mes de febrero.

En entrevista con los medios de comunicación, el funcionario municipal comenté que la información que se está manejando por parte de un grupo de locatarios así como en las redes sociales, donde se maneja que cerca del 20% de los espacios que tiene el mercado provisional de Casablanca serán destinados a semi fijos y ambulantes, lo cual negó categóricamente, aduciendo que ellos tienen una lista de un mil 200 locatarios, todos ellos establecidos y a ellos son los que se les entregará los locales.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Y mencionó claramente que no habrá semifijos ni ambulantes con un local ya establecido.

Indicó que son informaciones que no sabe de dónde provienen, pues evidentemente a pesar de que se tienen semifijos y ambulantes en los alrededores del mercado José María Pino Suárez, “aquí en el mercado provisional de Casa blanca habrá mil 200 espacios que serán destinados para igual número de locatarios establecidos con su concesión, y no habrá cabida para ambulantes o semifijos”.

Por otra parte, también anunció que este lunes a las 2 de la tarde se estará verificando la sesión de Cabildo, en donde se determinarán las acciones en torno al mercado José María Pino Suárez, entre las que destacan la legalidad del evento de traslado, del pago de la renta así como el regreso de los mismos cuando termine la obra del nuevo mercado José María Pino Suárez en su mismo lugar.