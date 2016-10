Mercado avanza en tiempo y forma

Luis Priego afirmó que todo procede conforme a lo planeado y los locatarios podrán disponer de espacios similares a los que contaban en sus locales

El titular de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) Luis Priego Ramos, aseguró que va en tiempo y forma la construcción del mercado provisional en la zona de Casa Blanca, al destacar que la queja de los locatarios que el local es pequeño, dijo que “es el mismo espacio que ellos tienen en la actualidad y no es de pequeñas dimensiones, como se acusa”.

En entrevista con los medios, el funcionario estatal dejo en claro que “esta obra va en tiempo y forma; la lluvia nos ha dejado trabajar de manera normal, por lo cual estará en tiempo y forma”.

De igual forma, Luis Priego Ramos destacó que “los espacios que se darán a los locatarios del mercado José María Pino Suárez tanto en el mercado provisional, cómo en el nuevo serán del mismo tamaño de los que están actualmente y no de dos por dos como han señalado los locatarios”, aseguró.

Indicó que no pueden más pequeños los locales, pues la superficie donde se va construir el nuevo mercado es la misma donde están asentados actualmente, sin embargo hay la posibilidad de hacerlos ligeramente más grandes.

“Los espacios que se les van a otorgar en el mercado provisional son exactamente a los espacios que tienen en este momento en el mercado normal y van a regresar al mercado nuevo con sus mismos espacios”, expuso.

El funcionario estatal precisó que cada local está censado y se le está respetando el mismo que tiene actualmente, que varía de acuerdo a la actividad y la ubicación que será respetado.

Priego Ramos reiteró que el traslado de los locatarios al mercado provisional será de acuerdo al esquema que el ayuntamiento determine, pues a la SOTOP sólo le corresponde la construcción de la obra, del mercado temporal y el nuevo.

Precisó que ya se trabaja en lo que será un estacionamiento para 150 vehículos, sobre el río Grijalva, la cual se está preparando para que esté en condiciones de tránsito.