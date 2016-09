Mejores condiciones de vida

El programa “Casa Amiga” es muestra del compromiso que existe para apoyar a la población

Al agradecer que se les haya otorgado un espacio digno de vivienda, con lo que ha mejorado significativamente sus condiciones de vida, beneficiarios del programa “Casa Amiga” de esta municipalidad reconocieron el esfuerzo que realiza la administración que encabeza el gobernador Arturo Núñez Jiménez para apoyar a quienes residen en las zonas más apartadas y marginadas de la entidad.

Luego haber recibido el certificado que los acredita como propietarios del inmueble, los habitantes de la colonia Carlos A. Madrazo, perteneciente a villa Cuahutémoc, externaron su alegría porque a través de las gestiones de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) ahora disfrutan de una mejora en su desarrollo familiar.

“Hoy somos 15 familias las que recibimos casa en esta colonia. Ya es una realidad porque nos entregaron las llaves. Me encuentro feliz porque ahora mis hijos, esposo y yo viviremos en un espacio más amplio y cómodo”, afirmó doña Ana Laura León, quien agregó que “nuestra casita era de palmita, por lo que las inclemencias del tiempo nos causaban molestias, sin embargo ahora ya no pasaremos esas incomodidades”.

En tanto, Miguel Ángel Montero Hernández, señaló que con esta iniciativa “la administración estatal cumple su promesa de edificar 90 viviendas en esta demarcación, y esperamos que estos trabajos no se detengan, sino que continúen en todo el estado”; además, envió un mensaje de gratitud al jefe del Ejecutivo estatal “por pensar en nosotros que vivimos en zonas marginadas”.

Asimismo, María Guadalupe Cano Pérez dijo que ella y los suyos ya no sufrirán por el mal tiempo, pues antes de que se les edificara su nueva casa “la lluvia entraba y teníamos que mover las cosas. Hoy esos apuros quedan atrás. Estamos felices; gracias a la administración estatal por este impulso”, manifestó.

Finalmente, Sergio García Segura indicó que nunca imaginó que un día podrían contar con una vivienda de material. “Era un sueño que teníamos, porque la verdad nuestros ingresos no nos da como para pensar en construir. Hoy con la ayuda del gobierno del estado ha sido posible, todos estamos dichosos por ello”, dijo.

Información: CGCSRP