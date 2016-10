Mejoran infraestructura en Comalcalco

En gira de trabajo por comunidades de Comalcalco, el gobernador Arturo Núñez Jiménez entregó obras sociales, educativas, títulos de propiedad, viviendas y apoyos para fortalecer al sector turístico local por más de 82.6 millones de pesos, en la gráfica con el alcalde Javier May Rodríguez.

En gira de trabajo por comunidades de esta demarcación, el gobernador Arturo Nuñez Jiménez entregó obras sociales, educativas, títulos de propiedad, viviendas y apoyos para fortalecer al sector turístico local por más de 82.6 millones de pesos, con las que promueve el desarrollo de La Perla de la Chontalpa.

En su recorrido, acompañado por el alcalde Javier May Rodriguez, acudió a la telesecundaria Tomás Garrido, en la cabecera municipal; aquí, el mandatario entregó simbólicamente 67 obras de 64 planteles educativos (jardines de niños, primarias, secundarias, bachilleratos y de nivel superior), en las que se ejercieron 52.3 millones de pesos en beneficio de más de 10 mil estudiantes.

Destacó que Tabasco está muy bien en materia de cobertura, inclusive mejor que a nivel nacional, pues ya cumplió con la meta en el nivel de bachillerato. “Pero desafortunadamente en calidad no estamos tan bien; por eso nos hemos sumado a la reforma educativa: para mejorar la enseñanza que se les da a nuestros niños y jóvenes”, afirmó el Ejecutivo estatal quien detalló los objetivos principales de la modificación a estas leyes.

Resaltó que su administración está poniendo su parte para impulsar la excelencia de estos servicios, ya que entrega paquetes de útiles escolares a los niños de primaria de la entidad, así como libros de texto gratuitos y tabletas electrónicas a estudiantes de bachillerato, por lo que ahora cuentan con las herramientas tecnológicas para seguirse preparando.

En la ranchería Reyes Hernández segunda sección, Arturo Núñez inauguró la pavimentación asfáltica de 2.6 kilómetros del camino de la comunidad, la construcción de un puente de concreto tipo cajón sobre la misma vía de comunicación, y entregó techumbres en dos escuelas, que suman una inversión superior a los 17.4 millones de pesos en beneficio de 3 mil 506 habitantes de la zona.

En su oportunidad, el presidente municipal, agradeció al mandatario su visita y la entrega de estas acciones de gobierno. “Con la suma de esfuerzos y la coordinación plena de los gobiernos, podemos seguir avanzando”, subrayó Javier May.

El Ejecutivo estatal completó su gira de trabajo al entregar títulos de propiedad en Villa Chichicapa; viviendas del programa Casa Amiga en la ranchería Champa de Cupilco; la ampliación de energía eléctrica en La Lagartera, y apoyos al sector turístico en la Hacienda Jesús María, en la ranchería Sur quinta sección.

En esta gira, acompañaron a Núñez Jiménez los secretarios de Desarrollo Social, Neyda Beatriz García Martínez, y Técnico de Gubernatura, Francisco Peralta Rodríguez; el diputado local Salvador Sánchez Leyva y el coordinador general de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Francisco Peralta Burelo, entre otros invitados especiales.