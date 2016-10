Megan Fox invade amor

La actriz ha cumplido finalmente con una de las peticiones que le venían haciendo sus fans desde que diera a luz a Journey el pasado verano

Ciudad de México

Agencias

Aunque la pareja formada por los actores Megan Fox y Brian Austin Green recibio a su pequeño Journey el pasado agosto, no ha sido hasta ahora que la guapa actriz, que es muy reservada de su vida privada, se ha animado a revelar a sus seguidores de las redes sociales la primera fotografía del bebé, un gesto que sin duda ha entusiasmado a buena parte de los fans que acumula en su perfil de Instagram.

A pesar de que no ha querido añadir mensaje alguno a la enternecedora instantánea en la que madre e hijo miran directamente a la cámara acostados en su cama, los internautas han tenido la oportunidad de empezar ya a comparar sus respectivos rostros en busca de rasgos compartidos que Journey haya podido heredar ya de su famosa madre.

La actriz y su marido, que protagonizaron una breve separación a finales del año pasado que acabaron superando, entre otras razones, gracias a un profundo cambio de actitud relacionado con el último embarazo de la intérprete -los dos son padres también de Noah (4) y Bodhi (2)- no han dejado de demostrar en los últimos meses que la llegada de su último hijo les ha ayudado a resolver sus diferencias y a consolidar aún más su vida familiar.

“Me encanta estar embarazada, la verdad, sé que para muchas mujeres puede ser muy duro y no se sienten como yo. Pero a mí, pese a los dolores que a veces me produce, todo el proceso me resulta muy emocionante. Siento que estoy haciendo algo útil produciendo un ser humano en mi interior y soy consciente de que entre madre e hijo, en el vientre, ya existe una conexión espiritual muy fuerte”, se sinceraba en conversación con el programa televisivo “Extra”.