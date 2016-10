Médicos exigen seguridad

El gremio pide se tomen acciones inmediatas para poder garantizar el continuar ejerciendo su labor en todo el territorio estatal

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Desde hace dos meses se suspendieron las reuniones con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el gremio médico del estado, para abordar el tema de inseguridad que está golpeando a este sector, reveló el presidente del Colegio Médico de Tabasco, Feliciano Wong Ortiz.

En rueda de prensa donde dieron a conocer algunas actividades que llevaran a cabo el 22 y 23 de octubre, por el Día del Médico, indicó que exigirán a las autoridades que se garantice la seguridad para que este sector pueda ejercer sus actividades y también para la población en general.

Acompañado por el médico Marcos Evaristo López y por el doctor César Virgen Ortega, indicó que van a tener los acercamientos con las autoridades para que se den de nuevo las reuniones

“Los médicos, como la sociedad tabasqueña estamos en la misma situación, hay información de cuantos secuestros, cuantos asaltos hay y se tiene bien documentado, saben bien lo que acaba de pasar con nuestro amigo el doctor Martín Juárez Cadena que fue un intento de secuestro y un compañero Ernesto García que secuestraron en Cunduacán”, indicó.

Insistió que debe de haber mayor énfasis en la seguridad, que aunque es complicado por los tiempos tan difíciles, pero se debe de trabajar en ello.

Y es que señaló que debido a la inseguridad el 10 por ciento de los mil 600 médicos afiliados al Colegio, han tenido que migrar a otros lugares a trabajar.

Wong Ortiz, destacó que los municipios de Centro, Cunduacán, Cárdenas son los más inseguros para este sector.

Así también denunciaron un tuiter falso bajo el nombre de Colegio Médico de Tabasco, que se ha dedicado a difundir información falsa y alarmista, por lo que pidieron no hacer caso a la información que ahí se difunda.

Expuso que ellos no pueden difundir datos de inseguridad porque no son autoridad, por ello pidieron no seguir a esta cuenta y denunciarlo

Apuntó que solo cuentan con la de Facebook y la página web del colegio, pero no con tuiter.

“Este troll está emitiendo mensajes a nombre del colegio, sin el respaldo del presidente del colegio y están dando información equivocada, pues como colegio solo nos dedicamos a la capacitación”, destacó.