Me quedo: Andrade. No cumple su palabra y sigue al frente de la coordinación del PRI

Cobijado por sus compañeros de bancada, afirmó que será el pueblo de Tabasco quien juzgue a la congresista Patricia Hernández

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Después de los aspavientos del viernes 26 de agosto, el diputado Manuel Andrade Díaz no cumplió su palabra.

Hoy viernes hará una semana que el ex gobernador garantizó a los reporteros de la fuente que renunciaría a la coordinación de la fracción del PRI en el Congreso local si alguno de sus ocho correligionarios renunciaba a su militancia priista. Y luego de que la diputada Patricia Hernández Calderón “confirmara el chisme” este miércoles, el legislador reculó. Afirmó que siempre no; que se quedaba al frente de la bancada tricolor.

Para sustentar su confirmación, Andrade Díaz apareció en rueda de prensa acompañado de sus aún correligionarios: Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, Adrián Hernández Balboa, Yolanda Rueda De la Cruz, César Augusto Rojas Rabelo y Jorge Alberto Lazo Zentella. Ante ellos, leyó un posicionamiento de siete cuartillas.

Recordó su desliz ante los reporteros: “…categóricamente, afirmé que garantizaba que ningún diputado” abandonaría el PRI. Sin embargo, explicó, luego de tocar el tema con los demás compañeros que quedaron tras la renuncia de Hernández Calderón, “creí en la lealtad al partido y la convicción personal que con valores debe garantizar a personas íntegras y fieles a sus convicciones”.

El también dos veces ex dirigente estatal del Revolucionario Institucional expuso que este miércoles los siete integrantes de la bancada se reunieron para acordar la nueva coordinación de la misma. En ese encuentro, dijo, “se puso a consideración mi renuncia como coordinador; sin embargo –precisó–, mediante las liberaciones correspondientes, por unanimidad se acordó que continuamos al frente de nuestra fracción un servidor…y Gloria Herrera como vicecoordinadora…”

Tras informar que tal decisión se comunicó la noche del miércoles a la dirigencia estatal del PRI, Andrade Díaz abrió paso a la sesión de preguntas y respuestas. En silencio, el resto de diputados escuchó a su coordinador en la Biblioteca Legislativa. Pero cuando sus interlocutores insistieron en los rumores que involucran a la legisladora Isidro Pérez como futura deserción, el diputado salió en su defensa tal como el viernes pasado lo hizo ahora con su ex correligionaria Hernández Calderón.

Pero mientras leía y cuando respondía a la prensa, sus correligionarios se veían entre sí. Levantaban las cejas como Yolanda Rueda De la Cruz y Gloria Herrera. O fruncía el ceño como la primera ante Isidro Pérez, a quien Andrade Díaz tuvo que salir a defender cuando al término de la conferencia de prensa se le interrogó acerca de que si era cierto que el PRD le había prometido la candidatura a la presidencia municipal de Cárdenas en 2018.

“No tengo nada que decir”, balbuceaba la legisladora. Y Andrade Díaz zanjaba: “Ella está comprometida con el PRI…”

Lo mismo decía de su “amiga, a la que tiene nuestro calor”, Hernández Calderón.

Y ya no está en el PRI.