Presenta el parlamentario perredista iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Redacción

Rumbo Nuevo

Candelario Pérez Alvarado, legislador federal del GPPRD, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde manifiesta que se debe proveer mayor transparencia en el manejo de las finanzas públicas e involucrar al Poder Legislativo en las readecuaciones presupuestales a fin de evitar la opacidad.

El congresista explicó que de conformidad con las normas de política económica de nuestro país, el ciclo presupuestal concluye con la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal inmediato posterior.

No obstante, aclaró, en las mejores prácticas presupuestales a nivel internacional, el ejercicio de colaboración entre poderes evita -salvo en casos excepcionales- las reducciones al gasto autorizado no discutidos en el Congreso.

“Sin embargo –señaló-, en nuestro país esto no ocurre, dado que el Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha convertido en costumbre reducir el gasto autorizado, a unos meses de haber sido autorizado.”

Pérez Alvarado subrayó que esta práctica genera opacidad en el manejo presupuestal, ya que no existe ninguna obligación legal de justificar las reducciones del gasto. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria considera solo los casos en los que se prevén disminuciones en los ingresos y se especifica la manera puntual cómo compensar esas disminuciones para no afectar el déficit autorizado originalmente.

En su iniciativa, el diputado propone incluir el artículo 22 con el siguiente texto:

En el caso de que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda requiera realizar modificaciones al nivel y estructura de gasto autorizado por el Congreso, el Ejecutivo federal enviará a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de gasto, el monto de ingreso a reducir y una propuesta de composición de dicha reducción por rubro de ingresos que considere se verán disminuidos, así mismo enviará el monto de gasto a reducir con la propuesta de composición de dicha reducción por dependencia y entidad. En caso de que no existiesen reducciones en el ingreso autorizado entonces enviará a la Cámara de Diputados su propuesta de disminución del nivel de endeudamiento autorizado en la Ley de Ingresos.

Finalmente, la iniciativa del diputado Pérez Alvarado asegura: “El orden en el manejo de las finanzas públicas es determinante para alcanzar la estabilidad macroeconómica, pero con transparencia y brindando la información necesaria, de otra manera parece solo un ejercicio unilateral desaseado por parte del ejecutivo y muy poco transparente que solo genera incertidumbre sobre el rumbo de las finanzas públicas a nivel no solo nacional sino internacional.”