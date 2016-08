Mayor seguridad en Centro. Hoy inicia programa operativo de seguridad en municipio de Centro: Arturo Núñez

Confirma el gobernador Arturo Núñez que desde esta semana inicia un operativo especial de seguridad en el municipio de Centro “con personal de los tres niveles de gobierno”, al destacar que en torno a una tarifa con la CFE “tengo pendiente una reunión con personal de la empresa productiva”, y aseguró que su gobierno le apuesta a la llegada de nuevas empresas “pero no con el pretexto de nuevos empleos, pretendan violentar la ley”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los reporteros que cubren sus actividades, el jefe del ejecutivo lamentó los hechos delictivos que azotaron este fin de semana esta capital, por lo cual, se contará de inmediato con una Base de Operaciones Mixtas exclusivamente en Centro.

“Por eso, el Gobierno Federal ha emprendido un programa especial para reforzar la seguridad en los 50 municipios con mayor incidencia delictiva en el país; en el caso de Tabasco, solo aparece un solo municipio que es Centro, donde desde luego hice el comentario que había que considerar también a Cárdenas, me dijeron que no era excluyente, pero que en principio que era concentrarse en los 50 municipios con mayor incidencia delictiva”.

Entonces, aseguró que “a partir de hoy –ayer lunes- arrancamos los operativos de una Base de Operaciones Mixta exclusivamente para el Centro, con participación federal, estatal y de alguna forma municipal, ello para contrarrestar esta violencia que estamos viviendo, en el caso de Tabasco, en el Centro y de alguna manera en Cárdenas”.

Y poder combatir la frecuencia de los delitos y el índice tan alto que tenemos, al agregar que “lamentablemente de las bandas quienes han venido de fuera, han dejado escuela aquí; y luego por ciertas circunstancias, se ha generado una ruptura del tejido social; es a veces delincuencia producto de la descomposición social que genera las condiciones de desigualdad social, de pobreza, marginación, aparejada con el desempleo y con una situación económica crítica”.

Por lo cual hizo un llamado a los tabasqueños “que nos ayude con toda su cooperación; ahora con el nuevo sistema de Justicia penal la confesional ya no es una prueba de pruebas como lo era antes, es una prueba más y se necesitan otros muchos más elementos”.

Reunión pendiente con CFE

En otro tema, el mandatario estatal destacó que “tengo pendiente reuniones con personal de la Comisión Federal de Electricidad para el programa de la Mano de Tabasco, y aprovecharé para hablar sobre las tarifas de Tabasco”.

¿La diputada federal Georgina Trujillo destacó que Sonora y Chihuahua lograron este convenio porque pagaran la mitad del costo, Tabasco lo podrá hacer?

“Lo hemos hecho, pero lamentablemente hay un adeudo de no pago; entonces es de consumo nuevo, por lo que tenemos que resolver que el problema del consumo anterior”.

“Y en esta reunión conoceré de viva voz de los funcionarios de la CFE los requisitos y condición es que cumplió Sonora para que le dieran una tarifa preferencial”, al decir que en estos momentos debe conocer los requisitos “y una vez que superemos los adeudos que cargamos”.

Uber bienvenido, pero con respeto a la ley

Sobre el ingreso de le empresa Uber, el mandatario estatal destacó que “esta o cualquier otra empresa, siempre serán bienvenidas a Tabasco en la medida que respeten los ordenamientos jurídicos”,

Y dijo que “no sea pretexto de crear empleo pasar por el orden jurídico, porque Tabasco no es una selva, en donde no hay ley ni hay autoridad; aquí hay ley y autoridad”.

Dijo que “bienvenida, pero obviamente conforme a nuestra normatividad”.