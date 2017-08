Mayor coordinación entre el gobierno federal y estatal para abatir la delincuencia y no minimizar los hechos, pide la diputada Georgina Trujillo

La diputada federal criticó el endeudamiento al que han recurrido varios ayuntamientos con el pretexto de la inseguridad, cuando en el gobierno federal majean alternativas para obtener recursos para dicho tema

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

La diputada federal priista tabasqueña, Georgina Trujillo Zentella, dijo que está en contra de que los ayuntamientos se hayan endeudado con este nuevo empréstito para cuestiones de seguridad, refiriendo que a través del gobierno de la República se pueden obtener recursos a través de diversos programas en este rubro, y evitar contraer este tipo de endeudamiento, que será heredado a las siguientes administraciones.

De igual manera señaló que era muy delicado el tema que acusaba la mesa de seguridad en relación a que no se han visto resultados al combate a la incidencia delictiva, dado que no existe colaboración entre los gobiernos federal y estatal, la gendarmería, pero dijo que es el propio gobierno del estado el que debe trazar la ruta a seguir para los elementos de la gendarmería.

Pero consideró que existe falta mayor coordinación entre las instancias federales y las estatales para que los resultados se empiecen a notar.

También Georgina Trujillo tocó el tema de estos grupos de autodefensa que han estado surgiendo principalmente en Cárdenas, pues señaló que se debe prestar mayor atención a este tipo de surgimiento y no minimizarlo, se le cuestionó de cómo incluso se ha dicho que no existen este tipo de grupo en la entidad, a lo que respondió que sería un error grave estar minimizar este hecho.

No debe municipios seguirse endeudando

En entrevista con los medios de comunicación al acudir al evento del 25 aniversario de la Secretaría de Desarrollo Social, la representante popular también destacó que el 8 de septiembre, el gobierno federal estará entregando al Congreso de la Unión el proyecto de presupuesto para el siguiente año, en donde dijo que será “reductivo” y que evidentemente, hay que saber en dónde se tiene que destinarlo.

Al cuestionarla sobre los empréstitos que fueron autorizados a diversos municipios tabasqueños con cuestiones de seguridad, dijo que está en contra de que se sigan endeudando estas comunas, ya que evidentemente son recursos que se irán pagando en diversas administraciones, al afirmar que se requieren gestiones y cabildeo para lograr obtener recursos del gobierno de la República a través del programa para atender estas acciones.

De igual forma, se le preguntó en torno al presupuesto de 2018, en donde dice que viene con reducción, la diputada federal tabasqueña dijo que cierto viene reductivo y que será entregado el 8 de septiembre para que los legisladores y senadores, comiencen analizarlo detenidamente, para saber en dónde habrá estos recortes y, sobretodo, determinar las acciones de desarrollo social.

Pero también indicó que ningún peso tiene que ser destinado a cuestiones políticas electorales que se celebrarán el siguiente año, ya que dijo que por ellos está una nueva ley nacional anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación y que evidentemente los representantes populares priistas buscarán evitar que un peso se vaya de “campaña”.

Sobre el presupuesto de Tabasco, dijo que en este momento no tiene conocimiento de cuánto podría ser el recorte o no, pero que evidentemente a los legisladores federales priistas les interesa Tabasco, por ello van a pelear para que realmente les entreguen una cantidad que satisfaga las necesidades de la sociedad.