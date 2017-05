Mauricio Islas aplaude apertura de televisoras

El actor Mauricio Islas afirmó que la apertura de las televisoras y el surgimiento de otras, permitirá una real competencia y en especial la libertad de contratación para los actores, productores y directores.

Ciudad de México

Notimex

En entrevista, Islas indicó que hace más 30 años no había opciones, y por ende había falta de trabajo para los artistas que no compartían la visión de Televisa: “Luego se abrió el espectro con TV Azteca y hubo una competencia por ofrecer los mejores contenidos y una fuente de trabajo para los que no entraban en la televisora de San Ángel”.

Puntualizó que con el surgimiento de nuevas señales de televisión, se da una real competencia por la audiencia y en ese sentido augura que TV Azteca regresa fuerte con su más reciente producción “Desaparecida”, que iría en horario estelar, seguida de la teleserie “La Fiscal” y el regreso de la telenovela que modernizó este formato “Nada personal”.

“Hace 12 años me tocó enfrentarme a las televisoras y defender mi libertad de contratación con cualquier empresa; el tiempo me dio la razón y ahora hay enormes cambios, porque por fin los actores y actrices tenemos libertad de ir de un proyecto a otro y de una empresa a otra. Aunque tengo exclusividad con TV Azteca, me dan permiso de emplearme en Telemundo y hace 12 años era impensable”.

“Incluso se abre el trabajo en producción y dirección, por lo que aprovecharé la coyuntura para producir alguna serie y dirigir algún cortometraje, porque quiero incursionar en el séptimo arte como director”.

El actor informó que en estos momentos está enfocado al ciento por ciento en el musical “Aventurera”, en su gira por México y Estados Unidos.