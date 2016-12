Matanza de Acteal

Sobrevivientes y familiares de la masacre informaron que esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita un “informe de fondo” donde responsabilice al Estado mexicano “de este crimen de lesa humanidad”

Chiapas

Redacción

Agencias

Sobrevivientes y familiares de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, donde fueron asesinadas 45 personas y cuatro neonatos, dieron a conocer que esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita un “informe de fondo” donde responsabilice al Estado mexicano “de este crimen de lesa humanidad”.

Al cumplirse 19 años de la matanza, los sobrevivientes y familiares de la víctimas se reunieron en Acteal para recodar a sus deudos con una ceremonia en donde se ofició una misa.

La mesa directiva de Las Abejas leyó un comunicado donde aseguran que en México “está muy claro que no hay justicia”, porque desde que ocurrió la masacre, han ocurrido “graves violaciones”.

“Ante el sistema que reprime, encarcela, desaparece y masacra, no hay que echarnos para atrás. Tenemos que tejer fuerzas para acabar con el poder y la maldad del monstruo capitalista”, dice el escrito firmado por Sebastián Pérez Vázquez, José Ramón Vázquez Entziz, Juan Pérez Gómez, Mariano Jiménez Gutiérrez y otros.

Las Abejas piden luchar “para construir una justicia verdadera, duradera y humanizada”, porque “tenemos que decir: Ya no más impunidad, no más Acteal, no más Guardería ABC, no más Ayotzinapa, no más Tlatlaya, no más represión contra el magisterio de la CNTE, no más feminicidios, no más violaciones a derechos humanos en cualquier parte de México y el mundo”.

Y aseguran que Las Abejas, que este año cumplió 24 años de haber sido fundada, saluda la propuesta del Congreso Nacional Indígena (CNI) para lanzar una candidata a la presidencia de la República, con el fin de que “se tome decisiones sabias para que de una vez se acabe el mal gobierno”.