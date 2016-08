Más recursos para Tabasco. Los destinará la Federación para combatir inseguridad: Arturo Núñez

El mandatario afirmó que en la entidad, el robo de vehículos ocupa el primer lugar, por lo cual, es necesario seguir capacitando a los cuerpos policíacos para mejorar los operativos

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al dejar en claro el mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez que las acciones contra la delincuencia también traen recursos y apoyos, donde se busca que se profesionalice a los elementos policiacos “y no sean todólogos”, dijo que el robo de automóviles ocupa el primer lugar de delitos en Tabasco, al subrayar que con la empresa Uber “es sencillo, cumple con las normas o no opera”, al asegurar que la crisis petrolera “nos está pegando”.

En entrevista con los medios de comunicación al término de la gira de trabajo que realizó en el municipio de Tenosique, enfatizó que ante las acciones de seguridad y la reunión que acudió en la víspera, se tocaron diversos temas “en donde se esperan recursos para apoyar así como capacitaciones para profesionalizar a los elementos policiacos, ya no se quieren todólogos”.

Y sobre el delito con más frecuencia en el estado, señaló que es el robo de automóviles. “Tenemos particularmente un delito que no ha bajado que es el robo de vehículo, ello sin menoscabo de que también tenemos homicidio doloso, también que aumentado el secuestro”.

Detalló que “no podemos bajar la guardia en ningún momento”, y destacó que dentro de estas acciones “se deberá tener más recursos y además, aparte hacer mejor las cosas que venimos haciendo, con un esfuerzo adicional”.

Además anunció que “estamos recibiendo el apoyo de metodologías especializadas por tipo de delito, algo que se nos ha aconsejado por parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, es que no debemos tener policías todólogos que no resuelven un secuestro, luego un robo de automóvil, que un robo de establecimiento comercial o de cuentahabiente, porque cada tipo de delito tiene una naturaleza, una circunstancia que lo hacen diferente de otro”.

Bienvenida inversión, pero legal

Por otra parte, el gobernador Arturo Núñez Jiménez destacó que “toda inversión que se hagan Tabasco para fomentar el desarrollo de Tabasco, es bienvenida”, pero evidentemente tiene que estar enmarcado dentro del marco jurídico que se tienen en Tabasco.

“Lo dije en Teapa el lunes, Tabasco no es una selva a la que se puede llegar a invertir sin asumir que no hay normas jurídicas que regulan las actividades y autoridades encargadas de aplicarlas”. Entonces este martes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes escuchó la información que mandó la empresa con personas que advirtieron que no tenían nivel de autoridad para tomar alguna decisión, sino solamente iba a informar de lo que se tiene.

“No puede ser si no han cubierto los requisitos de ley”.

Nos pega la crisis petrolera

Sobre el primer lugar en desempleo, el gobernador destacó que “lo que está pasando es que somos una entidad petrolero y nos pega directamente lo que le pasa al petróleo; entonces evidentemente, lo primero que debo decirles que nosotros somos el sitio en donde se produce el petróleo junto con Campeche, y la forma que crisis petrolera le pega a distintas entidades federativas es diferente a otras entidades evidentemente, ese es la primera razón y evidentemente el grado de dependencia que tiene la economía tabasqueña del petróleo pues arrastra al resto de las actividades porque retraerse las inversiones, y de las empresas que le trabajan a Pemex”.

“Evidentemente Tabasco está padeciendo estas acciones”, al destacar que “se refuerzan las medidas del programa de reactivación económica y desarrollo del Estado de Tabasco, pero bueno, es que la caída petrolera es brutal está afectando todo el país por la vía de las finanzas públicas y evidentemente pues nos impacta brutalmente”.