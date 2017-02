Más priistas buscan candidatura

A ocho meses para que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) de inicio al proceso electoral del 2018 en el estado, el priista Ignacio Lastra Marín anunció que si le interesa ser candidato al gobierno del Estado de Tabasco por este partido, en donde dijo que no depende todo de él mismo, sino de la unidad Y ser los mejores, inclusive llegar de nueva cuenta a gobernar a Tabasco.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Destaco que vendrá a esta tierra a buscar el veredicto de la ciudadanía, y que durante la entrevista con los medios de comunicación, el actual director de zonas tropicales de la Secretaría de Agricultura, Recursos y Pesca, Ignacio de Jesús Lastra Marín, dejó en claro que sí está interesado en la gubernatura de Tabasco por el Revolucionario Institucional, sí la quiere.

Pero consideró que no sólo depende de sus aspiraciones, sino de la unidad de su partido para buscar los mejores, en donde se incluye en esta baraja de aspirantes que han señalado que si quieren ser el abanderado priistas.

Dijo que siempre ha militado en el Revolucionario Institucional, que ha estado un poco fuera del Estado derivado a su encomienda dentro de la Sagarpa y otras actividades, Por lo cual dijo que en su momento estaría regresando a Tabasco a estar caminando, recorriendo los 17 municipios del estado y preguntando a la militancia y a la propia sociedad si quieren que él sea el candidato priista a la gubernatura de Tabasco.

De igual forma reiteró que no depende solamente de que si él quiere o no, sino de muchos otros factores, tanto externos como internos, cómo es tener unidad, respetar las reglas y sobre todo ser siempre los mejores e incluir a cada uno de los militantes y simpatizantes para que se logre recuperar la gubernatura en el 2018.