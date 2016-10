Más embajadores en México

El presidente Enrique Peña Nieto recibió las cartas credenciales de 20 embajadores que representarán a sus países en México, entre ellos Excma. Sra. Annika Thunborg, Embajadora del Reino de Suecia. Excma. Sra. Margriet Leemhuis, Embajadora del Reino de los Países Bajos. Excmo. Sr. Ion Vilcu, Embajador de Rumania. Excmo. Sr. Valentín Modev, Embajador de la República de Bulgaria. Excmo. Sr. Franco Coppola, Nuncio Apostólico.

Ciudad de México

Notimex

El presidente Enrique Peña Nieto recibió las cartas credenciales de 20 embajadores que representarán a sus países en México, entre ellos el de la Santa Sede, Franco Coppola.

Además se presentaron los de Suecia, Hungría, Kenia, Túnez, Países Bajos, Kuwait, Camboya, Dominica, Rumania, Trinidad y Tobago, Laos, Malta, Bulgaria, Estonia, Albania, Brunei Darussalam, Malta, Ghana, Lituania y Bielorrusia.

Durante una ceremonia celebrada en el Patio Central de Palacio Nacional, el Ejecutivo federal dio de manera formal la bienvenida a los representantes diplomáticos, con quienes sostuvo una breve conversación.

Con la presentación de las cartas credenciales inicia legalmente la misión del embajador, de acuerdo con el artículo 13 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y cada uno presentó al presidente de la República un mensaje firmado por el mandatario que lo envía.

En los encuentros por separado, Peña Nieto refrendó a los diplomáticos el interés de México por fortalecer los lazos de amistad y ampliar la cooperación con esas naciones.

En el marco de este acto, el nuncio Franco Coppola, sostuvo que el Papa Francisco no le instruyó asumir una postura de la jerarquía católica respecto a los matrimonios igualitarios y consideró se debe dar solución del tema mediante el diálogo y el entendimiento.

Al aseverar que no tiene una postura personal respecto a este debate, dijo que los integrantes de la comunidad homosexual tienen derechos al igual que cualquier persona; “la doctrina de la Iglesia es la doctrina de la Iglesia, pero hay que hacerla bajar para que pueda ofrecer caminos a los hombres y a las mujeres de cada tiempo”.

De los matrimonios igualitarios

En un encuentro con medios de comunicación luego de entregar sus cartas credenciales al presidente Enrique Peña Nieto, el nuncio apostólico subrayó que no le toca “ser el mediador ni tampoco solo espectador”.

Destacó que el obispo de Roma ha dado el ejemplo de no rechazar a ninguna persona, pues “al Papa no le gusta echar fuera o condenar. Él da el ejemplo y si uno quiere, lo puede seguir”.

En otro tema, Franco Coppola también recordó que la Iglesia no encubre a los sacerdotes pederastas, cuyos actos constituyen un delito que debe ser perseguido.