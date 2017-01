Más apoyos para el campo

Destacan integrantes de la agrupación Tabasco es de Todos, que las autoridades debe dar respuesta a sus demandas, además de una postura seria en relación al alza de los combustibles

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Integrantes de la agrupación Tabasco es de Todos marcharon para exigir al gobierno estatal una postura seria en cuanto al alza de los combustibles, así como la falta de atención a diversas solicitudes de apoyos para diferentes comunidades de diversos municipios.

Antes de las 9 de la mañana comenzaron a concentrarse en el malecón Carlos A. Madrazo, sin embargo fue hasta las 11 horas decidieron marchar sobre la avenida Gregorio Méndez hasta a la Secretaría de Gobierno bloqueando la avenida y gritando consignas por espacio de una hora.

Posteriormente retomaron su camino, para llegar al Palacio de Gobierno, donde exigieron la atención de las autoridades estatales ante sus demandas.

El coordinador estatal de esta organización, Esteban Sánchez Álvarez, señaló que la principal inconformidad de las organizaciones campesinas es por la alza del precio de la gasolinas, además que en Tabasco, han presentado diversas gestiones ante el gobierno del estado si obtener respuesta alguna, aun y cuando conocen sus necesidades.

En este sentido pidieron establecer una mesa de diálogo permanente para analizar sus solicitudes y tener una respuesta ahí mismo.

Las trabas para su labor

Recordó que desde el 2014 se otorgaron 100 terraplenes gratuitos para las comunidades de Centla, Chichicastle, 1ra., 2da. Y 3ra., Rivera Alta 1ra., y 2da, sin embargo fueron multados por la Profepa por no contar con un estudio de impacto ambiental.

“La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Sedafop), y los dictámenes periciales en cuestiones de ecología, una vez que el gobierno les entregó los terraplenes, llegaron la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y hoy más de 50 campesinos tienen una resolución en sus manos donde los están multando por 7430 pesos y les exige que cada uno pague sus pagos de impacto ambiental que cuesta 30 mil pesos más un dictamen pericial que cuesta 8 mil pesos”, explicó.

Dijo que hace 8 días entregaron al secretario de Gobierno Gustavo Rosario Torres, todas las peticiones de las comunidades del municipio de Nacajuca, Centla, Paraíso, Jonuta y Centro, por ello tiene que ser el quien atienda y de respuestas a sus demandas.

“Por eso hoy vamos a esperar la respuesta del secretario de gobierno que él nos atienda y nadie más, porque al parecer ni al secretario ni al gobernador del estado le hacen caso en Sedafop”, expuso.

Debido a que no fueron atendidos, advirtieron que, en breve, darán a conocer las acciones que tomarán y entre ellas no se descarta marchas de las zonas indígenas para exigir al gobierno solución a sus demandas.