Marco Antonio Regil se despide de su madre

El conductor compartió una emotiva carta donde le agradece y se despide de la mujer que tanto luchó por él y sus hermanos, “El día que tanto temía desde que era un niño ha llegado.

Ciudad de México

Agencias

Es tiempo de decirle adiós al ser que me dio la vida, que me enseñó a amar a Dios, a la que jugaba conmigo y me contaba historias, haciendo la voz de Mickey Mouse, a quien me enseñó a abrazar, a trabajar duro por mis sueños, a esa persona que cuando yo le decía que quería ser locutor en la radio y televisión”, escribió.

La enfermedad de la señora Irma Sánchez avanzó a tal grado que su cuerpo olvidó como realizar funciones primordiales como comer.

De acuerdo con lo que redacta el conductor, los médicos le aseguraron que a su madre le quedan pocos días de vida. Asimismo, publicó un video para decir que su madre sigue viva, pero igual en cualquier momento puede partir.