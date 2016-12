Marchas y bloqueos por falta de pago en el ISSET

Con cierre de carretera federal, avenidas y hasta intento de llevarse los “pavos” que se les entregarán a los empleados, pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad Social de Tabasco (ISSET) causaron un caos vial en Villahermosa, pues reclamaron que esta dependencia no les han pagado sus dos últimas quincenas ni su aguinaldo, por lo cual aseguran que no cederán en sus manifestaciones hasta que no tengan su dinero.

En este sentido, y después que según el calendario que les hizo entrega esta dependencia, este 15 de diciembre se les depositaría su aguinaldo y quincenas atrasadas, esto no sucedió, es por ello que tomaron la decisión de tomar la carretera Villahermosa-Cárdenas en el llamado Puente Los Monos; la avenida 27 de febrero frente a las instalaciones del ISSET, como la zona Centro a un costado de un banco que les depositan, pues no tuvieron respuesta por parte del director del mismo, Agapito Domínguez, a quien acusaron de solo mentirles.

Todo ello se deriva a que no han cobrado sus respectivas pensiones, generando un enorme caos vial que incluso se ha extendido a las vías alternas como Carrillo Puerto, pues están totalmente colapsadas.

Y es que los 17 mil 635 maestros jubilados y pensionados de Tabasco no han cobrado, por lo que no se descartan protestas para exigir al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), indicó también el secretario general del SITEM, Diego Ánimas Delgado.

El líder magisterial indicó que los jubilados y pensionados debieron cobrar el pasado lunes, tal y como lo marca el calendario de pagos a este sector, sin embargo sus cuentas se mantienen en ceros.

Debido a que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) ha incumplido con el pago de su pensión que debió quedar liquidado el 09 de diciembre y de la segunda parte proporcional del aguinaldo equivalente a 30 días, jubilados del estado bloquearon la carretera federal con salida a Cárdenas, además de Avenida 27 de Febrero frente a la escuela Rafael Concha Linares, y Avenida Madero frente al Banorte, en el Centro.