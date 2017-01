Marchan contra gasolinazos

Las distintas agrupaciones, afirmaron que estos aumentos afectarán directamente la economía de las familias de la entidad

El incremento a la gasolina y por ende, a los diversos artículos y servicios que se prestan en el país, provocó que este día, la organización Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizara una manifestación por diversas calles de esta ciudad capital, ello en protesta de esta situación; Mientras tanto, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, a través de su asesor jurídico Efraín Rodríguez, dijo que esta situación de manifestaciones y protestas, se puede salir de control.

Al ser entrevistados por separado, ambos dirigentes de organizaciones no gubernamentales, indicaron que rechazan el alza de este combustible que afecta directamente la economía de millones de mexicanos, y que esta situación tiene que echarse para bajo.

Ante ello, María Luisa Frías, quien es la secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en esta entidad, dijo que esta marcha movilización, es una manifestación que se realiza en cada una de las capitales del país por parte de esta agrupación campesina, ello en contra del gasolinazo, al establecer que afectará no solamente a quienes tienen automóviles, sino a todo el sector productivo del país, entre ellos el campesino.

Dijo que el presidente Enrique Peña Nieto le está mintiendo a los mexicanos, que el alza a la gasolina sí afectará directamente la economía del país, ya que todo es transportado y que evidentemente la situación está la afectando a cada uno de los mexicanos.

Es por ello que la líder de la UNTA mencionó claramente que está llevando a cabo esta marcha movilización para exigir que se eche abajo el gasolinazo, que se busque otras alternativas para obtener recursos el Gobierno Federal, cómo es disminuir el número de diputados y senadores, bajarles el salario a este cuerpo legislativo, disminuir el salario a cada uno de los secretarios de estado y servidores públicos, así como dejar de mantener a los partidos políticos, y con ello evidentemente de seguir una política económica más accesible para la sociedad.

Pero dijo que eso no va a suceder, por lo cual están reclamando en cada uno de las capitales del país para exigir que el Gobierno Federal, ya realmente se preocupe por los mexicanos y eche atrás esta alza de los combustibles.

Manifestaciones pacíficas

Mientras tanto Efraín Rodríguez, quien es el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) indicó que están en contra del alza del combustible, pero que evidentemente las manifestaciones y movilizaciones pacíficas, en su momento se puede salir de control, ya que evidentemente el gobierno de la República no quiere que “salga en los medios y esto podría reproducirse en acciones negativas”.

Dijo que no descarta absolutamente de que pueda darse represiones contra aquellas personas que se manifiestan realmente en contra del gasolinazo, y no aquellas que solamente utiliza el pretexto para vandalizar.

E hizo un llamado al Gobierno Federal Estatal y municipal para que respeten la libre manifestación de los ciudadanos que no agredan a quienes están manifestando de manera pacífica y que sí se le ejerza acción penal a quienes están delinquiendo.