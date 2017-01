Marcha atrás al gasolinazo

Exigen se tomen acciones inmediatas para esta problemática y la inseguridad. Afirman que es la sociedad civil quien convoca a estas movilizaciones

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

De nueva cuenta, diversas agrupaciones de la sociedad civil y no gubernamentales realizaron este domingo, una marcha en contra del llamado gasolinazo, en donde exigieron a las autoridades echar abajo esta medida, ya que afecta severamente la economía de millones de mexicanos.

En este sentido, desde el parque Tomás Garrido Canabal ciudadanos tabasqueños realizaron una marcha contra el gasolinazo en Tabasco, la cual siguió la ruta Paseo Tabasco, 27 de Febrero, Independencia y finalmente Plaza de Armas, donde emitieron un posicionamiento frente al Congreso del Estado, donde un grupo desconoció a sus representantes populares.

Médicos, ex petroleros, personal de Codehutab, maestros y sociedad civil llevaron a cabo esta marcha en donde cerca de 200 personas realizaron este recorrido, donde la principal causa es que se eche abajo el gasolinazo.

Cabe hacer mención de que entre los participantes había una persona con el rostro cubierto y le reclamaron, diciendo que no permitirán que nadie marche con pasamontañas, ya que los ciudadanos “no tenemos temor de nada”.

Los manifestantes dieron gracias a todas las organizaciones, pero aclararon que es de la sociedad civil quién convoca, y que no permitirían el protagonismo de ninguna persona ni agrupación, ya que la lucha es en contra del llamado gasolinazo.

En la protesta también repartieron volantes, pidiendo seguridad y alto al aumento a los impuestos, además de que se escucharon consignas contra el gobierno federal.