ManU reservará a Ibrahimovic

Esta semana conocimos la noticia de que Zlatan Ibrahimovic volverá a jugar una temporada más en el Manchester United. Nada pudo parar el deseo del sueco de reunirse una vez más con José Mourinho, ni siquiera la terrible rotura de ligamento cruzado que sufrió Ibra en su rodilla el pasado abril.

Londres, Inglaterra

Agencias

Una vez conocido el acuerdo por el sueco, Mourinho ya empieza a dejar claro el rol que tendrá Ibra a su llegada, ya que todavía está en el tramo final de su recuperación y el técnico portugués no parece querer arriesgar lo más mínimo. “No creo que Zlatan juegue ningún papel en la fase de grupos. No creo que haya ninguna posibilidad de eso. ¿Tenemos espacio en la lista de la Liga de Campeones para tenerlo? Sí, tenemos, pero esperemos que pueda jugar en la fase eliminatoria, aunque para eso necesitamos terminar entre los dos primeros de grupo”, afirmó el técnico portugués en Sky Sports.

Mourinho, feliz por culminar uno de los fichajes que deseaba, no se atrevió a pronosticar una fecha aproximada del regreso de Zlatan: “No quiero pensar en ello, ni siquiera pregunto, no hablo con él, no hablo con el equipo médico. Será un hombre extra para nosotros en la segunda parte de la temporada. No tengo ni idea de cuándo volverá y creo que el camino correcto es ni siquiera pensar en ello, simplemente hay que dejarlo hacer su trabajo paso a paso y que vuelva cuando esté listo”.