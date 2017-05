Mantener unidad

Enfatizó que es tiempo de dejar atrás egoísmos y sumar esfuerzos para fortalecer el proyecto de AMLO

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Tras hacer un reconocimiento a los pueblos indígenas por la lucha emprendida desde hace años para que se reconozcan sus derechos, el dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López Hernández, afirmó que los militantes de este partido político, no pueden darse el lujo de romper la unidad que se ha venido construyendo porque con ello no se estaría ayudando a los tenosiquenses, ni al paisano, Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido convocó a no desaprovechar la oportunidad histórica para que “el hombre de nuestros tiempos”, llegue a ser Presidente de la República.

Acompañado de las ex diputadas federales, Mónica Fernández Balboa y Nelly Vargas Pérez, así como de la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, María Luisa Somellera Corrales, apuntó que “no podemos actuar con egoísmos porque entonces estaríamos afectando primero a Tenosique y luego a López Obrador.

En presencia de Rafael Elías Sánchez Cabrales, enlace del primer distrito federal electoral, Adán Augusto López, externó que con un Presidente de México, que sea tabasqueño, nadie tiene duda de que se impulsará a la Región de Los Ríos e incluso se reconocería la zona fronteriza de Tenosique que ha sido un añejo reclamo de sus habitantes.

“No podemos nosotros darle al traste a esa oportunidad histórica que representa tener a un tabasqueño en la ante sala de la Presidencia de la República”, puntualizó.

En Redención del Campesino, constató la férrea lucha de los indígenas choles, para que, a base de organización, las autoridades municipales, pudieran mejoraran sus caminos.

Don Carmelino Pérez, hizo uso de la voz para expresar que a pesar del dolor que siente porque a muchos indígenas no se le respetan sus derechos, todavía “me palpita mi corazón para aportar mi granito de arena y conquistar el cambio que todos anhelamos”.

Refrendan su apoyo

En tanto Mónica Fernández, Nelly Vargas y María Luisa Somellera, hablaron de la importancia que representa que todos los tabasqueños, más allá de las ideologías partidistas, apoyen decididamente al hombre más digno que tiene este país y se tenga un mejor porvenir donde el desempleo, la inseguridad y la falta de oportunidades, no le siga quitando el sueño a las mujeres y hombres de Tabasco.

El dirigente de Morena, agradeció a Sandra Hernández, Gloria Aguilar, Raúl Gutiérrez, Dolores Zubieta, Gabriel Vázquez y Darwin Noriega, su esfuerzo, tiempo y dedicación para organizar al partido en Tenosique.