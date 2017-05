Mano firme contra vandalismo

Por su parte, el PVEM, afirmó que los conflictos laborales no deben poner en jaque la seguridad de los tabasqueños

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al avalar las denuncias interpuesta por la Secretaría de Seguridad Pública en contra de quienes cometieron y protagonizaron hechos fuera de la ley en la protesta de policías, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Guillermo Torres López, afirmó que no se pueden permitir hechos de esta naturaleza, por lo tanto, pidió mano dura contra actos de vandalismo.

En entrevista con los medios, el presidente de la comisión de Seguridad del Congreso local, expuso que se trató de una protesta que ya no daba para más, donde ya se tenían agotadas las vías del dialogo, y que el origen es la demanda de mejoras laborales y que culminó en hechos fuera de la ley.

“Un conflicto laboral que terminó en vandalismo por algunos elementos, no en todos. Y bueno es comprensible que el gobierno del estado tenga poner mano dura y orden entre los que tienen que garantizar el orden en la ciudadanía”, precisó en su calidad de Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Congreso local.

Dejó en claro que en ningún momento se judicializó la protesta, al mencionar que una vez terminado el dialogo se tiene que poner mano dura y actuar conforme a la ley.

“Hubo muchos llamados y el gobierno del estado tendió muchas veces la mano para que pudieran sentarse al dialogo, y bueno no tenían por qué estar vandalizando las instalaciones del gobierno del Estado que pagan los ciudadanos, no lo pagan los policías”, indicó Torres López.

Apunto que no se iba actuar si entregaban las instalaciones, pero al haber un acuerdo, el gobierno del estado se vio en la necesidad de recuperar las oficinas de SSP para mantener el servicio a la ciudadanía.

Hasta las últimas consecuencias: PVEM

Sobre este mismo tema, el Coordinador Parlamentario del PVEM, Federico Madrazo Rojas pidió que se dé un debido proceso a los dos primeros elementos que fueron detenidos al protagonizar actos de vandalismo en la Secretaría de Seguridad Pública durante el paro de labores.

Destacó que deben velarse por las garantías de quienes están involucrados, pero tampoco hay que poner en jaque la seguridad de los tabasqueños.

“Nosotros nos hemos manifestado por respetar la libertad de expresión y de reclamos justos, sin embargo todo debe ser en base al dialogo. Sin embargo si hubo violaciones expresas se debe llegar hasta las últimas consecuencias”, opinó el dirigente del PVEM.