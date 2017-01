Mano firme contra “Cuco”

Presentaron su denuncia ante el OSF. Piden se tomen acciones inmediatas para regresar la gobernabilidad a Macuspana

Los regidores del municipio de Macuspana que están en contra de las irregularidades y anomalías que realiza el actual presidente municipal, José Eduardo Rovirosa, presentaron una denuncia ante el Órgano Superior de Fiscalización y en la Junta de Coordinación Política, exigiendo en primer lugar modificar el presupuesto de egresos que está siendo utilizado solamente para fiestas y sin recursos para el pago de laudos, además de que se le presente el primer trimestre de esta cuenta del 2016, el cual dijeron tiene severas anomalías y que ellos no han firmado.

Encabezados por los dos síndicos de Hacienda de esta comuna, Luisa Aurora Sastre y Alejandro Priego Pozos, donde dejaron en claro que no es un pleito personal con el actual alcalde José Eduardo Rovirosa, y que evidentemente están soportando los embates de gente contratada por el propio alcalde a través de las redes sociales, indicaron claramente que es una situación estrictamente legal y no personal, donde se buscan regresar la gobernabilidad en este municipio.

Indicaron que la demanda que presentaron ante el Órgano Superior de Fiscalización y la Junta de Coordinación Política, es deriva a que la ley de egresos solamente se entregaron 500 mil pesos para el desarrollo agropecuario, que para laudo solamente 12 mil pesos, cuando se requieren más de 50 mil, así que para fiestas son 18 millones de pesos, y que ahora en la nómina se incrementó de 28 a 32 millones de pesos mensuales, sin especificar quienes están en la misma.

Por lo cual dijeron que no se descarta que estén aviadores, pero sin poder comprobarlo, y mencionaron que tienen confianza en las instituciones, en las leyes, y que los regidores seguirán esta línea en torno a la legalidad, que no van a salirse de la misma y que a pesar de los ataques que están recibiendo por parte de un grupo que a través de las redes sociales los están insultando, ellos van a seguir al frente y que no tienen temor de José Rovirosa, a pesar de que ha estado buscando lo legal.

Por lo cual mencionaron que este cuerpo de regidores que son siete, que seguirán adelante, para que se logre la gobernabilidad en este municipio, ya que en estos momentos no existe y que evidentemente hay severas anomalías en este primer año de José Eduardo Rovirosa.

Además confirmaron que en el último año de Víctor González Valerio, los actuales regidores presentaron cuatro denuncias penales, pero que la actual comuna no ha hecho nada, no los ha apoyado para seguir el frente de estas denuncias, y dijeron que puede existir algún tipo de complicidad entre el actual presidente municipal y el saliente.

