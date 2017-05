Mano firme contra criminalidad

Destacó su compromiso para atender la problemática que está atravesando actualmente el estado en materia de seguridad

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“No haya impunidad para nadie”, dejó en claro el titular de la Secretaría de Gobierno de Tabasco, Gustavo Rosario Torres, ello ante el caso del multi asesinato en la zona de Tamulté, donde dijo que es un golpe a la sociedad, a todos en general, donde en todos los casos, “la Fiscalía General de Tabasco es la responsable de la investigación y la Policía Estatal y preventiva está tomando las medidas que corresponde”.

“La criminalidad es algo que no reconoce límites, ni fronteras como tema general podría decir, es un enemigo a vencer por todos”, donde añadió que “lo demás con las precisiones, se las puede dar el señor Fiscal”.

El secretario de gobierno, Gustavo Rosario Torres, ante la ejecución a 5 personas en un tianguis y otro en un municipio y uno más dejando mantas con advertencia sobre el particular expreso, “es una afrenta a la sociedad y a todo tipo de autoridad, esos tiene visos, son delitos de alto impacto y, ahí debe haber una preocupación importante para todos los órganos de gobierno”.

¿Podría ser enfrentamiento entre cárteles?

“No quisiera emitir juicio, el señor fiscal es su competencia”.

¿Qué le dice a la sociedad señor?

“Que se está trabajando intensamente y hay cosas que no podemos decir”.

¿Habría replanteamiento en las estrategias?

“El programa integral de Seguridad Pública, se está aplicando y aunque alguien me crítico, se va ajustando a las realidades; en nuestro estado, ha ido sufriendo varias cosas, por ejemplo, lo que dije en una ocasión, el desplazamiento de la criminalidad de otros estados hacía el sur, eso se los comente, les dije que el efecto cucaracha se iba a dar en el caso del huachicoleros”.

“La criminalidad, es algo que no tiene límites ni fronteras como tema general podría decir, es un Enemigo a vencer por todos”.

Por su parte, el titular de la Fiscalía General de Tabasco, Fernando Valenzuela a través de un video que se difundió en redes sociales, destacó que “A partir de que se conocieron los hechos del pasado lunes 22 del presente mes, en donde perdieron la vida 5 masculinos en un lote de autos denominado Aladino, se solicitó la colaboración de la Policía Federal a través de la división investigación, y hasta el día de hoy, se encuentran elementos suficientes que nos permitirá analizarlos y procesarlos conjuntamente con personal especializado de la Policía Federal”.

De las acciones

Se indica que se revisan videos de cámaras del C4 y se tienen asegurados dos autos, además de que habrían sido ocho sujetos los que cometieron el multihomicidio.

Hay que recordar que los cuerpos de las cinco personas encontradas sin vida la noche del lunes ya fueron identificados y reclamados por sus familiares.

De las víctimas

Sus nombres son Cristian Eduardo Martínez Rosas de 23 años y Jorge Alejandro Álvarez Jiménez de 20 años; Daniel Elías Bayona Sánchez de 18 años, así como Miguel Ángel de la O Peregrino de 40 años y José Miguel de la O Pérez de19 años; estos dos últimos son padre e hijo.

La FGE también descartó una sexta persona desaparecida, además que se tienen asegurados dos vehículos para su respectivo rastreo criminalística: un Peugeot color rojo y un Mustang color negro.