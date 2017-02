Mano firme contra Cano

Manlio Beltrán, pide que es necesario que los diputados revisen a conciencia la administración de los municipios

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

El diputado Manlio Beltrán Ramos consideró que la reunión del cabildo del ayuntamiento de Teapa que derivó en “sillazos” es un “llamado de atención” al Congreso estatal, para actuar en consecuencia. “No podemos esperar a que las cosas sean mucho más grave o irremediables”, afirmó.

Dos días después del zafarrancho que se viralizó en las redes sociales con el alcalde Jorge Armando Cano Gómez como principal protagonista al lanzar una silla de caoba contra uno de los regidores, y en la primera sesión ordinaria de la soberanía, el representante popular del XXI distrito electoral que comprende los municipios de Teapa y Tacotalpa, pidió prácticamente la de destitución de su correligionario del PVEM.

Antes de rechazar agravios del presidente municipal a su persona, Beltrán Ramos apeló a las facultades que la Constitución Política de Tabasco otorga al Congreso “para restablecer el orden en los municipios y reencausar la marcha de las administraciones municipales”.

Y en esto, aclaró, no tiene que ver si una administración municipal es de un color o de otro. “Tiene que ver con nuestras obligaciones con el pueblo de Tabasco”, enfatizó al pronunciarse por gobiernos de resultados “no promesas”; de colaboración y no de disputas, consenso y no conflicto, bienestar y no parálisis social.

“Consideró que esta es la función principal de nuestro Poder Legislativo y en lo que debemos pensar y actuar”, manifestó al abordar el Caso Teapa en asuntos generales durante la reunión en la cual también participó el presidente estatal del PVEM, diputado Federico Madrazo Rojas.

Durante su exposición, no obstante, Beltrán Ramos sugirió, en su caso, que la soberanía revise si son ciertas o no las distintas denuncias públicas en contra del alcalde Cano Gómez.

“Desde mi particular punto de vista, estos hechos no sólo muestran la falta de oficio político con que se conducen las sesiones de cabildo, sino, lo que es más grave, llaman la atención sobre los pobres resultados del gobierno municipal”, expresó.