Mano firme contra adicciones

Acompañado por Manuel Mondragón y Kalb, titular de la comisión, refrendaron su compromiso para abatir esta problemática de las futuras generaciones

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“El tema del problema de las adicciones es un desafío que no se lo tiene que ver solamente con recursos presupuestales, sino también con políticas públicas, encaminadas a la prevención de las adicciones; es un tema de desafío de manera muy particular”, reiteró el gobernador Arturo Núñez Jiménez, quien dijo que “en esta lucha o la gana la adicción, la delincuencia o la sociedad”.

Al encabezar la primera reunión ordinaria 2017 de la Red Tabasqueña de Municipios por la Salud, el Gobernador Arturo Núñez Jiménez junto con el titular de la Comisión Nacional contra adicciones del Gobierno federal, Manuel Mondragón y Kalb, suscribió el convenio específico que permitirá a esta dependencia federal, apoyar a Tabasco en el combate del consumo de sustancias que generan dependencia.

Ahí, Núñez Jiménez pidió a sus integrantes asumir esta responsabilidad, “no como un trámite burocrático más, sino como un trabajo determinante para el futuro de las nuevas generaciones”.

“Esta es una lucha por la juventud y ahora también incluye a menores de edad: o los recluta el vicio y la delincuencia, o los recluta la sociedad para integrarlos al trabajo colectivo, el desarrollo familiar, la paz y la convivencia armónica”, advirtió

Indicó además que “estamos ante un tema no solamente delicado, pues se nos volvió con el paso del tiempo, un problema severo y grave para los tabasqueños”.

Indicó que “es una lucha por la nueva generación, ya que en el aspecto más amplio, ya que incluye que incluye a los menores de edad, por lo cual o nos gana el delito o nos gana la adicción o no ganar la sociedad la familia y el gobierno para el bien”.

“Es un desafío hoy mismo se ha dicho en esta reunión hacer el gasto público para estos servicios públicos y bienes y servicios que hay que aportarle a la población, sino también la educación, la información, la formación para que no caigan en las adicciones, para que no vayan a solicitar gente y vengan hacer este delito”.

“Es un desafío que no se lo tiene que ver con recursos presupuestales, sino también con políticas públicas tituladas a la prevención de las adicciones; es un tema de desafío de manera muy particular”.

Y lanzó un exhorto a que dentro de las muchas responsabilidades y tareas que “cada uno de ustedes tienen en su ámbito de competencia laboral, no tomemos esto como un trámite burocrático, más sino que nos hagamos claro de ver las acciones de presente, del futuro para Tabasco de México, en la parte que nos corresponde”.

Además agregó que “la verdad me consterna al enterarme de las detenciones y de la cual la muerte de los jóvenes, de es conmovedor enterarse de las edades; entonces cada vez más para abajo, más jóvenes, más niños; están teniendo problemas por bullyng en las escuelas”.