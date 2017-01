Mala fe. Manipulan tema del gasolinazo: Núñez

A pregunta expresa por los señalamientos en el sentido que el PRD votó a favor del gasolinazo, el gobernador dijo “hay desconocimiento o mala fe mayúscula en decir que el PRD votó a favor de la medida, el PRD votó en contra de lo que hoy conocemos como gasolinazo”. Es un tema que evidentemente lo están manipulando. “La comodidad de que yo no me contamino con ninguna decisión gubernamental, pues es muy cómoda para quienes quieren sacar máximo provecho electoral a la situación, obviamente no se hizo por mala fe, se hizo por una necesidad macroeconómica, que es difícil de entender para el común de la gente.

El gobernador Arturo Núñez Jiménez señaló que, en la reunión del pasado lunes, los secretarios de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade; de Energía (SE), Pedro Joaquín Coldwell, y el director de Petróleos Mexicanos, José Antonio Sánchez Anaya, explicaron a 19 mandatarios asistentes las razones del incremento de los precios de la gasolina y el diesel.

Escuchamos los argumentos y hubo un entendimiento sobre la lógica de la medida, pero también hicimos ver el razonamiento del malestar social acumulado por muchas situaciones, particularmente por el llamado gasolinazo, dijo el mandatario en entrevista.

“Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) oímos la información, que obedece a la encomienda de la SHCP de cuidar los equilibrios macroeconómicos del país, lo cual es fundamental en la calificación del riesgo-país que establecen las calificadoras de inversión, para no ponerla en riesgo o que los inversionistas no vengan a México a establecerse”, explicó.

El jefe del Ejecutivo adelantó que, ante la situación generada por el aumento a energéticos, se reunirá con los secretarios de Planeación y Finanzas, Amet Ramos Troconis, y de Administración, Bertín Miranda Villalobos, para analizar incentivos fiscales y las medidas de austeridad que se pueden tomar, a fin de aminorar en el estado los efectos de esta determinación económica nacional.

Respecto a las movilizaciones en los estados, Núñez Jiménez señaló que en algunas de ellas se identificó la intervención de bandas delictivas. Asentó que es plenamente legítima la expresión libre de ideas y de manifestación, siempre que no la mezclen –como algunos lo han hecho– con rapiña o saqueos, porque eso nada tiene qué ver con el “gasolinazo”.

En el caso de Tabasco, refirió que en el municipio de Macuspana se encontró la actuación en las protestas de grupos con antecedentes delictivos, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes