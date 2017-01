Mal inicio del 2017 para Nadal

El español sucumbió y no pudo remontar el marcador, llevándose su primera derrota del año

Brisbane, Australia

Agencias

Rafael Nadal sufrió su primera derrota de la temporada al caer ante el canadiense Milos Raonic por 4-6, 6-3 y 6-4 en los cuartos de final del torneo de tenis de Brisbane.

Nadal, que había ganado el torneo de exhibición de Abu Dabi hace una semana, sucumbió ante el cañón de Raonic. El canadiense acabó el partido con 23 aces y 50 golpes ganadores.

El español, actual número nueve del mundo, tuvo dos oportunidades de break en el quinto juego del segundo set, pero no pudo aprovechar ninguna.

“Probablemente si llego a meter ese passing shot de derechas habría conseguido el break en el segundo set”, dijo sobre ese decisivo instante del partido. “Habría tenido muchas posibilidades de haber llegado a la rueda de prensa una hora antes y con una victoria, quizás un 6-4 y 6-3 o un 6-4 y 6-4. Así es el tenis. Se me fue largo ese passing shot y ya está”.

“Después llegó su break y el partido cambió. Antes de que me rompiera creo que yo estaba jugando mejor y después fue al revés”, indicó el zurdo. “Los partidos se deciden por pocos márgenes”.

Nadal pondrá el foco ahora en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, que arranca el 16 de enero en Melbourne.

“Aún queda una semana para el Abierto de Australia, así que espero poder estar preparado, voy a luchar y a entrenar duro. ¿Qué pasará después? No puedo predecir nada, pero todo es posible”, dijo.

Máximo favorito en Brisbane, Raonic se medirá mañana en semifinales con el búlgaro Grigor Dimitrov, que superó al austríaco Dominic Thiem por 6-3, 4-6 y 6-3.

La otra semifinal la jugarán el suizo Stanislas Wawrinka y el japonés Kei Nishikori. El helvético, segundo favorito del certamen, venció al británico Kyle Edmund por 6-7 (2-7), 6-4 y 6-4, mientras que el nipón batió al local Jordan Thompson por 6-1 y 6-1.

Final feminina

En el cuadro femenino, la final la disputarán la francesa Alize Cornet y la checa Karolina Pliskova.

Cornet, número 41 del ranking mundial, avanzó hoy a la final por el abandono de la española Garbiñe Muguruza después de apenas 28 minutos de partido y con 4-1 en el marcador para la francesa.

“Esta mañana he sentido dolor en el aductor cuando hemos calentado. Venía notando la zona muy cargada con todos los partidos y no he querido forzar para evitar que fuera a más. El año acaba de empezar y no he querido arriesgar teniendo un Grand Slam en una semana”, dijo Muguruza, campeona de Roland Garros.

En la otra semifinal, Pliskova derrotó a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 y 6-4.