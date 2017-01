Maite Perroni en “Regalo de vida”

Además de la ex RBD, indicó que en el elenco habrá “muchos otros actores de gran nivel, a los que agradezco la confianza en la cinta”

El actor Alberto Agnesi trabaja en su quinta película como productor titulada “Regalo de vida”, en la que participará la actriz Maite Perroni y el director Benjamín Cann.

Comentó que actualmente revisa el guión con Ximena Escalante, a quien considera una de las tres mejores escritoras de México.

Además de la ex RBD, indicó que en el elenco habrá “muchos otros actores de gran nivel, a los que agradezco la confianza en la cinta”.

Agregó que este proyecto cinematográfico es parte del crecimiento profesional que tiene en esta profesión.

“El día que dejas de exigirte, ya no creces; el reto no está en ser superior que los demás, sino con uno mismo, sé que estoy lleno de defectos, pero también quiero ser un mejor actor, productor y persona”, subrayó.

Cabe mencionar que Agnesi es uno de los últimos lanzamientos del fallecido realizador televisivo Ernesto Alonso hace 11 años, con la telenovela “Barrera de amor”.

También destacó que uno de los impulsos que recibe es que la vida actoral es muy diversa y se puede laborar para diferentes canales o fuentes de exhibición

“En cada proyecto te enriqueces de lo propio y de lo ajeno”, puntualizó el histrión, quien se prepara para la cuarta temporada de la serie “Señora Acero” y la primera de “La Fiscal de Hierro”, así como para emprender una gira con la obra de teatro “El ornitorrinco”, que también produce.

Fue en 2009 cuando comenzó su faceta como productor de cine y teatro, y se enfocó en proyectos de cine y teatro, luego de haber estudiado guionismo y producción.

Así, en 2016 se estrenó el filme “Luna de miel”, en la que fue productor asociado, y en la mencionada puesta en escena, de Humberto Robles, que montó a través del estímulo fiscal 190 (Efiteatro).

En la pantalla grande ha producido “Viernes de ánimas”, “Nómadas”, “Luna de miel” y “De las muertas”.

Mientras que en el teatro ha llevado a escena “El ornitorrinco”, “La monarquía casi perfecta”, “El tío Vanya” y “Cash”, de acuerdo con un comunicado.