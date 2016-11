Machetazo a caballo de espadas

Recordando los viejos tiempos, de natura priista, ahora se quejan de “albazo” del sol azteca en su sobrerrepresentación

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Con la adhesión de último minuto de la fracción del PVEM, la bancada del PRI afirmó que está “combatiendo” ante los tribunales competentes, la presunta sobrerrepresentación del PRD en el Congreso estatal tras conocer oficialmente la integración de los cinco diputados independientes que quedaban al colectivo perredista.

Al dar a conocer el posicionamiento priista en el que por escrito no aparece la representación del PVEM, Manuel Andrade Díaz exhibió las impugnaciones que su bancada presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como a la Sala Regional de Xalapa del Poder Judicial Federal y al mismo Congreso estatal, porque el PRD, “indebidamente”, indicó, obtuvo la mayoría absoluta (50%+1) al sumar 19 diputados.

Luego de participar en el debate que se llevó a cabo durante la sesión del Congreso en torno a la desaparición de “los independientes”, el coordinador de la bancada del PRI encabezó una conferencia de prensa a la cual se sumaron los diputados del PVEM, entre ellos su coordinador Federico Madrazo Rojas.

Aunque en cada oportunidad, Andrade Díaz señaló que el posicionamiento era común (PRI-PVEM), en el documento de siete cuartillas que circuló su equipo de prensa no aparece, salvo en la relación de hechos, la bancada de Madrazo Rojas, que, quizá por ello, no quiso hablar en la biblioteca legislativa.

–Diputado, el diputado De la Vega Asmitia dijo, en tribuna, que quienes se habían sumado al PRD fue por una invitación a participar en un proyecto político. ¿Ustedes puede identificar ese proyecto político? Y, ¿cuál es el proyecto político de ustedes?–, se le preguntó al ex gobernador.

–mmmahhhh! Yo no creo que De la Vega haya armado esta mayoría. Lo conozco y no le da. Esto lo hizo el malisísimo de (Agustín) Silva o lo hizo alguien más. Y de por medio hubo no nada más convencimiento político. Seguramente, hubo otras cosas. En Tabasco se va a saber.

“Creo que ahorita hay quien ya obtuvo, me han platicado, la declaración de los diputados que se fueron al PRD, para saber qué tienen, el modelo de sus coches, de sus familias y todo eso. Y ya lo van a ver estrenando coche en diciembre, y viajes y ropita nueva y…de aguinaldo…

“El proyecto de nosotros es muy temprano. No adelantamos sucesiones. Estos no le tienen respeto a nada. Creo que (el gobernador Arturo) Núñez, cuando vio que se le adelantaba (Oscar) Cantón y se le adelantaban varios, entonces, agarró y lanzó a los demás pero se le rompió la cerca y salió toda la jauría. Ahorita todos andan en campaña y no saben pa’que y pa’cuando. Ya veremos las consecuencias de esas campañas. Ya nadie está dedicado a su chamba. Todo mundo anda en la grilla.

Para la fracción del PRI, la elección de 2015 estableció un Congreso con 13 diputados del PRD, 8 del PRI, 6 del PVEM, 4 del Morena y 2 del PAN; además de uno por bando del PT y PMC.

Con la nueva conformación que le da al PRD 19 diputados, según PRI-PVEM, se violan artículos de las constituciones políticas federal y local; asi como las leyes Electoral y de Partidos Políticos.

Por ello, las fracciones del PRI y PVEM, aseguró Andrade Díaz, “protestan enérgicamente ante esas violaciones constitucionales; y expresa que seguirá dando batalla ante las autoridades competentes para que esos actos no queden impunes y se sancione a los responsables”.