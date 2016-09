Lucharé por Tabasco: Cantón

“Es la fuerza del pueblo, la fuerza de la gente la que puede hacer cambiar la situación de Cárdenas, de todo Tabasco, porque un hombre solito nunca podrá, tenemos que hacerlo entre todos, por eso les digo que junto a la Asociación Civil “Creemos en Tabasco”, vamos a trabajar conjuntamente para sacar adelante al estado, demostremos que lo queremos”, expresó Óscar Cantón Zetina al participar en la apertura del Cyber gratuito instalado en esta ciudad.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Acompañado de cientos de cardenenses que respondieron a la invitación de la Asociación Civil, “Creemos en Tabasco” para aperturar el sexto Cyber en beneficio de los jóvenes, Cantón Zetina agradeció la invitación permanente que le hacen, indicando estar convencido de que solo en unidad, se podrá recuperar Cárdenas y todo el estado y volver a la senda de la prosperidad.

Junto a Arnaldo Cuesta Castro, y Jesús Sánchez Murillo, presidente estatal y municipal de “Creemos en Tabasco”, así como demás integrantes de la directiva, Óscar Cantón reconoció el esfuerzo que emprende a diario el gobernador Arturo Núñez Jiménez “para sacar del bache a Tabasco, porque lo dejaron pa´l perro, pero verdaderamente es la fuerza de la gente la que puede cambiar la situación”.

En su mensaje, exhortó a los cardenenses que deben sentirse orgullosos de ser tabasqueños, “es momento de decir que puedo hacer por Cárdenas y Tabasco y no que le voy a sacar a Tabasco, tenemos que ser generosos, dejar el egoísmo a un lado y estar seguros de que entre todos podremos salir adelante; yo creo en Tabasco y por eso les digo, que lucharé por Tabasco”.

Acompañado de su esposa Mayra Enriquez de Cantón y su hija Paloma, Cantón Zetina preguntó a los asistentes si estaban conformes con la situación que viven a diario, respondiéndoles que no, por lo tanto los convocó a trabajar juntos “porque es tiempo de decidirse que debe volver a ser ese lugar próspero, seguro, donde todo mundo quería venir a vivir y desarrollarse; donde vivían con armonía, donde no había pleito, ni delincuencia, y se podía dormir con las puertas abiertas”.