Luchar por más empleos: Fócil

Es triste que estemos perdiendo la lucha contra la delincuencia, desafortunadamente la percepción está peor cada día en Tabasco, aseguró el diputado local del PRD Juan Manuel Focil, por lo que se pronunció porque gobierno y sociedad unan esfuerzos para la creación de empleos que permitan revertir dicha situación.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

En entrevista, Focil Pérez reconoció que desafortunadamente no se están haciendo las inversiones para la creación de los empleos que se requieren en estos tiempos de crisis.

El representante popular, indicó que en todo el país “estamos mal. El responsable de la lucha contra la delincuencia en México, Miguel Ángel Osorio Chong es el precandidato del PRI a la presidencia, por ello se le están tapando muchas cosas que pasan”.

En Tabasco -añadió el legislador solaztequista- lo bueno es que el secretario de gobierno, no está metido en la competencia por la sucesión gubernamental, pero estamos mal porque hay mucho desempleo.

Las personas se van a dedicar a lo que les permita mantener a su familia”.

Ante ello, – puntualizó el representante popular- que las estadísticas de la percepción y los índices de inseguridad ahí están, pero se deben reforzar las acciones de seguridad. Si es necesario que venga el ejército o la policial Federal, que así sea, pero que no nos perjudique. Se está saliendo de control y la verdad,

En cuanto a las ejecuciones que se han registrado en el estado, Focil Pérez dijo que eso nada más nos indica que desde hace tiempo hay delincuencia organizada. No surgió en la administración del gobernador Arturo Núñez. Lo que está pasando es que más gente se está dedicando a actividades delictivas.

El representante popular consideró que el fomento y creación de empleos es lo primordial para contrarrestar los altos índices de inseguridad. El recorte presupuestal de aplicarse, vendrá a agravar la situación que se tiene en Tabasco. Con la salida de PEMEX debemos trabajar y luchar en contra de la delincuencia y el desempleo.