Lucha permanente contra la corrupción

El gobernador Arturo Núñez Jiménez afirmó que tenemos que dar una batalla decidida y especial al asunto de la corrupción, y la lucha contra ella es algo permanente. Estableció que la corrupción afecta la credibilidad de las instituciones y daña a la ciudadanía. “Me comprometí con los tabasqueños y lo he cumplido puntualmente al día de hoy, y así lo haré hasta el último minuto de mi mandato, que no vine a ver qué me llevo de Tabasco, sino vine a ver qué le aporto, y en eso sigo”.

En la lucha contra la corrupción tenemos que dar una batalla decidida y permanente, aseguró el Gobernador Arturo Núñez Jiménez, al valorar que la iniciativa de reforma constitucional en materia del Sistema Estatal Anticorrupción, enviada al Congreso local para su consideración, haya sido aprobada por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

En la ceremonia de graduación de la quinta generación de la Maestría en Administración y Políticas Públicas, y la primera generación de la Maestría en Auditoría del Instituto de Administración Pública (IAP), confió en que esa unanimidad se mantenga en el pleno del Legislativo, cuando el dictamen sea analizado y discutido.

Aprecio mucho a nuestros legisladores esa votación por unanimidad, porque tenemos que dar una batalla decidida y especial al asunto de la corrupción, y la lucha contra ella es algo permanente, aseveró el mandatario.

En la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, refrendó su voluntad política para dar viabilidad a este nuevo modelo de fiscalización que implicará –de ser aprobado por el Congreso local–, hacer tres nuevas leyes y siete reformas para complementar integralmente la parte estatal del Sistema Nacional Anticorrupción.

El Ejecutivo estableció que la corrupción afecta la credibilidad de las instituciones y daña a la ciudadanía, por lo que mantiene el compromiso asumido desde el inicio de su administración.

“Me comprometí con los tabasqueños y lo he cumplido puntualmente al día de hoy, y así lo haré hasta el último minuto de mi mandato, que no vine a ver qué me llevo de Tabasco, sino vine a ver qué le aporto, y en eso sigo”, subrayó.

Núñez Jiménez señaló que como servidor público está comprometido con Tabasco y con México, y “les puedo garantizar que corrupción de su gobernador no hay, se los digo de manera clara y con la frente en alto”.