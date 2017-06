Lucas Pratto se acerca a Veracruz

El interés de los Tiburones Rojos por el seleccionado argentino es real y podría concretarse la próxima semana

Xalapa, Veracruz

Agencias

Fidel Kuri y los Tiburones Rojos han iniciado ya las negociaciones para llevar a sus filas al delantero argentino Lucas Pratto, quien actualmente milita en Sao Paulo y ha sido parte de las últimas convocatorias de su selección.

Matías Lahorca, representante de jugador, confirmó desde Argentina que Fidel Kuri ha manifestado un gran interés por fichar a su jugador, aunque reconoció que la negociación no será sencilla.

“Fidel Kuri me ha mandado una propuesta, la verdad es que están muy interesados en llevar un jugador de la talla de Lucas (Pratto), no es nada fácil, pero están muy interesados”, afirmó.

Y es que hace apenas tres meses, Pratto fue adquirido por Sao Paulo, convirtiéndose en su mejor goleador y en su capitán, por lo que difícilmente el cuadro brasileño lo dejará ir, aunque en Veracruz están dispuestos a todo para sumarlo a la plantilla de Juan Antonio Luna.

“No es nada sencillo porque recién lo compró el Sao Paulo al Atlético Mineiro, es uno de los mejores delanteros de Brasil, se ha convertido en el capitán del equipo. Veracruz ya lo conocía de Vélez, la familia Kuri desea pelear cosas importantes y saben que Pratto sería una de las mejores contrataciones”.

Lahorca cerró explicando que su jugador ya está al tanto de la oferta de Veracruz y será hasta la próxima semana cuando Sao Paulo dé su postura respecto a la oferta: “Está enterado, no es sencillo, pero estamos tratando de hacer un esfuerzo muy grande, la otra semana viajaré a Sao Paulo”, comentó.