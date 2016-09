Los tiempos en que se negociaban las cuentas públicas “quedaron en el pasado”: De la Vega Asmitia

El congresista enfatizó que se realiza un análisis libre de las cuentas públicas, sin distingo de colores ni partidos

Tras otorgar un voto de confianza al Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSF), el diputado José Antonio De la Vega Asmitia rechazó que en el Congreso estatal predomine “un falso debate”, así como “informaciones erróneas” y se “maquillen” las cuentas públicas de los tres poderes del Estado, la de los 17 ayuntamientos y entes públicos autónomos, como se hacía en el pasado reciente cuando, en Tabasco, gobernaba el PRI.

“No busquemos elementos mediáticos, simplemente para la llamar la atención. Ciñámonos en un trabajo, respetemos a los que van hacer ese trabajo con honestidad, con sentido de responsabilidad para evitar precisamente lo que pasaba en los tiempos en los que usted y su partido gobernaron este estado”, externó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO) tras los cuestionamientos del diputado Manuel Andrade Díaz al OSFE.

“No hay un falso debate ni hay tampoco informaciones erróneas. Este pleno tiene todas las facultades para la revisión documental y luego las supervisiones físicas”, explicó el también coordinador de la bancada del PRD a su homólogo del PRI durante la sesión en que la mesa directiva turnó a comisiones un proyecto de decreto y dos puntos de acuerdo.

Siempre respondiendo a la intervención del ex gobernador, De la Vega Asmitia explicó que, en su momento, el pleno del Congreso estatal tomará “las decisiones, como siempre se ha hecho, en el consenso de los legisladores para evaluar la calificación si debe ser un dictamen en sentido aprobatorio o reprobatorio…”

Luego de recordar el compromiso hecho en la víspera entre la mayoría de diputados e integrantes de las tres comisiones Inspectora de Hacienda, manifestó que “hoy más que nunca, el OSFE hizo observaciones a todas las cuentas públicas con absoluta libertad, no como antes que sólo se reprobaban cuentas públicas y se actuaba contra líderes y alcaldes de la oposición y se maquillaban las del partido en el poder”, recordó.

El OSFE, añadió, ha hecho un trabajo totalmente libre. También refrendó la responsabilidad del legislador para evaluar y calificar las cuentas públicas citadas, en el proceso de visitas que, sugirió, “no únicamente deben ser a las obras observadas sino también a las que solventó el OSFE; donde no hay pliegos de cargo y acciones resarcitorias para verificar si efectivamente esas solventaciones se ajustan o no en los términos” de la Ley Superior de Fiscalización de Tabasco.

En cuanto a la solicitud del priista, el presidente de la JUCOPO apuntó que las acciones y denuncias penales que presentaron los alcaldes actuales están en los ámbitos de la Fiscalía General del estado y del OSF.

Al respecto, aclaró que en el caso de las acciones excepcionales que la ley prevé, ante una denuncia fundada respecto al daño a la hacienda pública estatal o municipal, el auditor debe proceder de oficio a requerir a los entes públicos en primera instancia para solventaciones de esas observaciones presentadas por los diputados o la ciudadanía.

“Pero también luego, proceder a la auditoría y fiscalización de ese hecho para poder sancionarlo conforme a la propia ley”, precisó.

Previamente a las intervenciones en asuntos generales de los coordinadores parlamentarios del PRI y PRD, el diputado del Partido del Trabajo Martín Palacios Calderón, propuso un punto de acuerdo para invitar a una reunión informativa a los 17 ex presidentes municipales “para que presenten lo que a su derecho les convenga y puedan ser analizados por esta soberanía”.