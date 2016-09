Los relevos son nombres, México es un país con instituciones sólidas: Arturo Núñez

El gobernador informó que se buscará un frente común de todas las fuerzas políticas en el Congreso Federal, para defender los recursos de la entidad

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al dejar en claro el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez que se invitará a los diputados federales del PRI y que de manera conjunta con los del sol azteca “defender el presupuesto estatal”, destacó que en torno a los cambios en el gabinete federal “las instituciones son muy sólidas en nuestro país, y por encima de las personas que transitoriamente ocupamos la titularidad de las mismas, las instituciones siguen funcionando”.

En entrevista con los medios de comunicación al término del evento en donde hizo entrega de libros de texto a bachilleres, el jefe del ejecutivo destacó que los relevos son de nombres, pero las instituciones en nuestro país están sólidas, por lo cual se seguirá trabajando en beneficio del país y de los mexicanos.

“Dejar en claro que ante los relevos de nombres, las instituciones son muy sólidas en nuestro país; y por encima de las personas que transitoriamente ocupamos la titularidad de las mismas, las instituciones siguen funcionando, así de sencillo”.

Acciones a favor del presupuesto

En torno al recorte presupuesto que se anunció por parte del gobierno federal, el mandatario estatal refirió que se hará un grupo entre todos los diputados federales, en donde incluso se invitará a los tres del PRI a hacer esfuerzos conjuntos y con ello, evitar daños mayores.

E indicó que “hasta ahorita, no han afectado de manera directa las participaciones fiscales para la entidad, como no sea por la caída de la recaudación derivada de la baja del ingreso de petróleo, pero vamos a estar atentos a como viene”.

Indicó que buscarán concretar este frente con los representantes federales tabasqueños. “Me he reunido con los diputados del Partido de la Revolución Democrática, y también hemos convocado a los del PRI, de tal manera que vamos hacer un frente común por Tabasco en apoyo de las finanzas estatales y municipales”.

¿La prioridad del Gobierno de Tabasco ante este nuevo presupuesto?

“Es de entrada, que no tengamos que despedir gente”.

Y agregó que “lo que queremos es que se refuerce el programa de reactivación económica y desarrollo productivo para que se mitigue en mayor medida los problemas derivados de la crisis petrolera”.