Los prestanombres de AMLO

La corriente perredista Iniciativa Galileos acusó al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de usar “prestanombres” para poner propiedades a nombre de familiares.

El contenido de la declaración 3de3 de López Obrador revela que usa “prestanombres” pues sólo así se explica que pueda viajar al extranjero, tener departamento y vehículo, pero sin que los registre a su nombre, sostuvo el vocero de esa tribu perredista, Fernando Belaunzarán.

“Ocultó datos en el 3 de 3 es evidente, es de párvulos. Es la única persona en la tierra que puede ir al Juego de Estrellas de las Ligas Mayores, Tener un pase vip para estar con los peloteros más cotizados, sacarse una foto con Big Papi sin tener una tarjeta de crédito ¿ y por qué pudo hacerlo? Porque otro paga por él. Usa prestanombres para tener un estilo de vida”, argumentó.

“Poner a esposas e hijos en las propiedades es la forma más añeja y más burda de utilizar prestanombres, digamos las cosas como son”, sentenció.

El ex diputado federal repudió que López Obrador insista, por ejemplo, que no tiene auto pero no use transporte público “él se mueve en camionetas, bueno que esté a nombre de Morena o de alguien más no evita que lo use, tiene que declarar cuales son los vehículos que utiliza, eso es transparencia” porque no usa teletransportación ni hace como “Mi bella genio” para transportarse.

De acuerdo a Belaunzarán, el líder de Morena no inventó la táctica de poner propiedades a nombre de familiares pues “es lo que hacia la güera Rodríguez Alcaine y (Carlos) Romero Deschamps que ponen sus propiedades a nombre de sus hijos, por supuesto que son otras dimensiones pero finalmente es un engaño y una simulación”.

AMLO riesgo para la prensa

El vocero de la corriente perredista advirtió que López Obrador “no es un peligro para México pero sí es una amenaza para la libertad de prensa” y así lo demostró en la demanda que interpuso contra The Wall Street Journal.

Con esa querella el presidente de Morena busca intimidar a los medios de comunicación y a los periodistas y eso preocupa. Si tuviera poder a quienes le critican “les iría peor que a Carmen Aristegui” dijo.

Belaunzarán recordó que el diario norteamericano demandado por López Obrador si consignó la versión de éste, según la cual en su declaración 3 de 3 no consignó sus departamentos de Coyoacán porque los donó a sus hijos, pero el trámite aún está en proceso.

Pero ese diario destacó que López Obrador debió declarar los departamentos como suyos y que el proceso legal sigue en curso, porque así se lo planteó el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), mismo que creó la plataforma 3de3.

Que había la obligación de declararlos “no se los sacó el periódico de la manga, lo dijo el IMCO…debió haber declarado en relación al proceso legal del cambio de propietario en el Registro Público de la Propiedad”, expuso el perredista, para concluir que el fondo de la demanda muestra que el líder de Morena es intolerante.