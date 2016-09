No a los muros. Nueva era entre México y EEUU, promete Hillary Clinton

La candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, hace un llamado para que ambas naciones aprovechen el poder de su proximidad y con ello impulsen una nueva era de asociación y prosperidad. No para construir muros. “Como he dicho a lo largo de esta contienda, no podemos cerrarnos al resto del mundo, como propone Donald Trump”. “Los estadounidenses deberían recordar lo mucho que se benefician del éxito de México”.

Washington, EEUU

Agencias

La campaña de la candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, atacó a su rival Donald Trump al que criticó por el doble discurso que ha mantenido desde que inició la búsqueda de la nominación republicana.

“Imagine un presidente prometiendo hacer que otro país pague por la pieza central de su agenda”, cuestiona la campaña demócrata en un comercial con un texto escrito en letras blancas sobre un fondo negro.

La frase es en torno a la propuesta de Trump para construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México, gobierno que además deberá pagar esa construcción, según el candidato republicano.

En el comercial, Trump aparece en una imagen de archivo de un mitin político en el que pregunta en dos ocasiones a los asistentes ¿quién pagará por la construcción (del muro)?, y después se lleva una mano al odio, pretendiendo no escuchar la clamorosa respuesta de “¡México!, ¡México!”.

En el mensaje, la campaña demócrata acusó a Trump de mentir ante los mexicanos, al asegurar durante su aparición al lado del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de que el tema del muro fue discutido durante el encuentro que sostuvieron el miércoles pasado, pero no así quién pagará.

Los planes para México

Hillary Clinton, candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, comparte en exclusiva los planes que tiene para la relación México-Estados Unidos, en caso de ganar las elecciones el próximo 8 de noviembre. “La reforma integral mantendrá juntas a las familias inmigrantes, integrará a millones de trabajadores a la economía formal, en la que pagarán impuestos y competirán en igualdad de condiciones”.

A través de respuestas extensas, la aspirante a suceder a Barack Obama hace un llamado para que México y Estados Unidos aprovechen el poder de su proximidad y con ello impulsen una nueva era de asociación y prosperidad. No para construir muros. “Como he dicho a lo largo de esta contienda, no podemos cerrarnos al resto del mundo, como propone Donald Trump”.

La comentocracia en México está encendida. El reciente encuentro entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump, en la residencia oficial de Los Pinos, alborotó los ánimos en torno de la relación México-Estados Unidos.

Días antes, y luego de varios meses de gestión, Hillary Clinton respondió a Forbes Latinoamérica -responsable de las ediciones de Forbes México, Forbes Centroamérica y Forbes República Dominicana- una batería de preguntas relacionadas con la migración, el narcotráfico, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los desafíos que enfrentan los países latinos y la economía global.

Así, en entrevista exclusiva, Hillary Clinton sostiene que no hay ninguna región del mundo más importante para la prosperidad y seguridad de su país a largo plazo que América Latina. Y añade: “Los estadounidenses deberían recordar lo mucho que se benefician del éxito de México”.

Pero hay más. Hillary no se anda por las ramas y es contundente en temas delicados. No se detiene para hablar de los focos rojos que observa en México.