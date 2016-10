No es oneroso un salario de 70 mil pesos mensuales para un secretario de Estado: Bertín Miranda

Bertín Miranda, dejó en claro que las compras que realiza la dependencia, gracias a las acciones implementadas, han logrado responder a las necesidades de la ciudadanía

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El titular de la Secretaría de Administración en el Gobierno estatal, Bertín Miranda Villalobos confirmó que hasta este momento, se tiene un reporte de un pago de 300 millones de pesos a los proveedores de la gestión gubernamental pasada, de los 500 millones que se presupuestaron este año, donde indicó que se tiene un ahorro de 65 millones de pesos “en compras de esta dependencia, puesto que se transparentó las acciones de compras”.

En este sentido, el funcionario estatal dejó en claro, que por ahora, no se tiene intención de rebajar los salarios a los secretario de estado, pues indicó que “dentro del informe de gobierno del mandatario estatal, se estará dando a conocer como se estás trabajando para tener ahorros y buscar resarcir los daños de pasadas administraciones con los proveedores”.

Por ello, mencionó que “la secretaría de Administración del Gobierno Estatal, califica como positivo el pago a proveedores que reporta hasta el momento un avance de 300 millones de los 500 que se pretenden pagar este año”, reveló el titular de esta dependencia, Miranda Villalobos.

El funcionario estatal dijo desconocer si para el próximo año se presupueste una cantidad similar o menos debido a los recortes que a nivel federal se están planteando.

Sin embargo dijo hay la disposición para saldar las deudas que fueron heredadas por la administración anterior, toda vez que los gastos, contrataciones y pago de servicios que se realizan en la actual se han mantenido al corriente y sin retraso.

Cuestionado también sobre la viabilidad de recortar el salario a los funcionarios de primer nivel en el estado, Bertín Miranda señaló que aunque no es un tema de su competencia, considera inviable la medida, toda vez que el monto mayor de un secretario es de 70 mil pesos, monto que dijo no ver demasiado oneroso como ocurre en otras entidades del país donde el recorte sí podría ser factible.