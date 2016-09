López Obrador enfermo de poder y demencia senil, dice el presidente del PRI, Enrique Ochoa

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, aseveró que Andrés Manuel López Obrador está enfermo de poder y que no tiene posibilidad alguna de ganar.

Ciudad de México

Notimex

En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, el líder priista mencionó que a partir de que presentó su declaración “3de3”, al dirigente del partido Morena “le dio demencia senil”.

“No se acuerda de qué propiedades tiene y no tiene, anda de amenaza en amenaza contra medios de comunicación nacionales e internacionales”, declaró en el programa Contraportada.

“López Obrador mintió. No reportó todos los bienes que tiene en su propiedad u ocultó que tiene bienes que supuestamente heredó”, añadió.

Ochoa Reza recordó que ha invitado a López Obrador a debatir sobre lo que consideró las mentiras de sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, sin embargo “no quiere aclararle a la ciudadanía de qué vive y quién le da el dinero”.

Además aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto goza de cabal salud y que “el enfermo es López Obrador. Está enfermo de poder, pero así se va a quedar; es el eterno perdedor sin posibilidad alguna de ganar”.

El priista también criticó que el tabasqueño haya anunciado que demandará a un diario estadunidense por difundir lo relacionado con sus bienes no declarados en sus 3de3; “ya está chocheando”, comentó.