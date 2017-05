Logra Conalep superar rezago estructural: Candita Victoria Gil Jiménez

La directora del subsistema, informó de los avances que se han logrado en materia de mejora de infraestructuras y servicios en los últimos cuatro años

La maestra Candita Gil Jiménez, directora general del Conalep, dejo en claro, ello a través de una conferencia magistral denominada “La Formación del Capital Humano como Herramienta de Desarrollo”, ello en el marco de la Expo educa 2017, qué necesita para salir adelante esta nueva generación, más educación, innovación, pero sobre todo que, si hay oportunidad de trabajar, pero se tienen que estar buscando con preparación y certificación en todos los sentidos.

Durante esta Expo Educa 2017, que se realiza en la nave 1 del parque Tabasco Dora María, la ex rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, dejó en claro que existen oportunidades laborales para todos, pero que evidentemente, si no existe la capacidad, el conocimiento, el manejo de por lo mínimo dos lenguas distintas al español, y que se encuentren certificados, será complicado lograr el ansiado trabajo, ya que mencionó que se está compitiendo, en este mundo globalizado, con estudiantes y egresados de países asiáticos, los cuales evidentemente tiene mucha capacidad.

Dejó en claro que el mexicano y el joven tabasqueño, cuentan con esa capacidad para salir adelante, pero se requiere no solamente quedarse con el título de licenciado, sino también los grados académicos siguientes, pero lo mejor de todo, es la capacitación, la profesionalización, la certificación de estas acciones, ya que evidentemente, es lo que está marcando el nuevo mercado laboral en estos tiempos.

Fomentar la formación

La capacitación y la certificación son una herramienta indispensable en estos tiempos para poder salir adelante, remarcó la maestra, quien también habló del caso Tabasco, en donde dijo que en cuestiones petroleras, se acabó el Boom, ya que evidentemente el 60% de los servicios que se dan en este rubro, son con profesiones de otro latitud, pero es muy bajo el padrón de trabajadores tabasqueños que se encuentra laborando en esta situación.

Es por ello que le pidió a los jóvenes, dejar a un lado las carreras tradicionales, buscar aquellas que realmente intenten satisfacer la demanda del mercado global, no quedarse solamente estancados y sobre todo, invertir, capacitarte, estudiar para poder salir adelante.

Imitar el modelo

Mencionó que existe el interés de países como Brasil, Colombia y de copiar el modelo del sistema Conalep e implementarlos en sus respectivos sistemas educativos.

La ex rectora de la UJAT dijo ser una mujer de trabajo que da resultados y que convoca a todos los ciudadanos a sumar esfuerzos en beneficio de las instituciones.

Mencionó que existe un desencanto generalizado en la juventud por lo que hay que trabajar para involucrarlos a la sociedad.

No es el tiempo

Por cuestiones académicas y porque todavía no se abre el proceso electoral, la directora del Conalep Candita Gil Jiménez dijo que no hablará de política, pues no son los tiempos, donde dijo que en Tabasco debe buscarse el apoyo al campo, a otras carreras para salir adelante.

En entrevista con los medios, la directora general de este subsistema de media superior, dejo en claro que solo vino a impartir una conferencia y que de política, nada de nada.

Mencionó que aún no ha definido por cual cargo buscará una nominación, en virtud que ni siquiera está abierto el proceso electoral.