Locatarios no aceptan reubicación

No se logró iniciar el operativo de cambio de locatarios del Pino Suárez al mercado provisional de Casa Blanca, ya que líderes de esta central de abasto no están conformes, quieren más garantías y que se instale una mesa de diálogo con el mandatario estatal Arturo Núñez y el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano, en donde en un lapso de tiempo, la situación se salía de control, pero no paso a mayores.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, los locatarios del mercado Pino Suárez pidieron una mesa de diálogo encabezada por el gobernador Arturo Núñez Jiménez y el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa y garantías por escrito para aceptar la reubicación temporal a Casa Blanca.

Durante una rueda de prensa, el presidente del Comité de Locatarios, Carlos Barrueta Ceferino, aseguró que de las garantías que han solicitado como el hecho de que el proyecto de remodelación se termine en 18 meses y que en un fideicomiso se integren los recursos, no han tenido respuesta.

“Y que las declaraciones en el sentido de que solo son concesionarios los hace pensar que los dejarán sin su patrimonio de años”, resaltó junto con varios de sus compañeros.

“Al Presidente municipal, Gerardo Gaudiano, le pedimos que se ponga del lado de nosotros para luchar, si él tiene un proyecto más adelante, aquí estamos los amigos para apoyarlo, pero también, cuando el locatario se sienta avasallado, reacciona, nosotros estamos en la mejor disposición que se haga la reubicación al mercado nuevo, pero con las garantías, somos personas y locatarios que no se va a dejar quitar su concesión”, dijo en su momento Jazmín Rosas, otra de las locatarias.

Lamentaron que el alcalde de Centro Gerardo Gaudiano Rovirosa haya usado a un seudo líder para poder llevar a cabo el proyecto del mercado cuando son más de 5 mil familias que viven de la actividad comercial del mercado.

Otra de las inquietudes expresadas por los locatarios va en el sentido de que las instalaciones del mercado provisional no cuentan con instalaciones de gas para los vendedores de comida ni mostrador para exhibir sus productos y sean sancionados por las autoridades sanitarias por no haber condiciones para el expendio de alimentos.

Atrincherados, con marchas y cierre de calles, alrededor de 480 locatarios del mercado José María Pino Suárez pelearán para no ser reubicados.

Problemas en el inicio del traslado

Mientras que a las 8 de la mañana llegaron 15 unidades para iniciar el traslado de los locatarios, los cuales se negaron, y que alrededor de las 10 de la mañana exigieron que se retiraran, en donde hubo 15 minutos de golpeteo a las mismas en presencia del titular de la SCT Agustín Silva.

Cabe destacar, que insistieron que el plazo vence hasta el 13 de febrero y que ellos se van hasta que no existan las condiciones necesarias.

Llegaron hasta el lugar el titular de la SCT, Agustín Silva, de la SOTOP Luis Priego, y el secretario de la comuna, Roberto Romero, en donde no pudo convencer a los locatarios de iniciar el traslado, en donde el alegado es que no se tienen las condiciones.