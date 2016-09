Localizan sin vida a periodista

Se realizó la inspección del lugar de los hechos y en las primeras impresiones según se logró saber no existen huellas de violencia en el interior

Emiliano Zapata

Francisco Díaz

Corresponsal

Ignacio Vázquez Rosas ex corresponsal y locutor de radio fue localizado sin vida en el interior de una casa en la que vivía, autoridades de la Fiscalía General del Estado y policías preventivos sacaron el cuerpo para ser llevado al semefo.

La noticia corrió como reguero de pólvora en el municipio, cuando una de sus hijas al no saber de él llego al domicilio donde rentaba el cual se ubica en la calle Moctezuma de la colonia Heberto Cabrera y debido que la puerta estaba cerrada se asomó a la ventana y fue cuando observó el cuerpo de su padre colgando de la hamaca.

Abatida por el dolor y las lágrimas buscó ayuda y un taxista a bordo de la unidad 056 la llevó a casa de su abuela y de inmediato avisaron a sus familiares fueron ellos quienes a eso de las 9 de la mañana aproximadamente dieron parte a la policía preventiva los cuales confirmaron el hecho y una vez acordonada la zona alertaron al fiscal y policías investigadores.

El fiscal regional al llegar al lugar de los hechos ordenó la llegada de un cerrajero para que abriera la puerta, posteriormente las autoridades ingresaron a la casa, para realizar la inspección del lugar de los hechos y en las primeras impresiones según se logró saber no existían huellas de violencia en el interior.

El cuerpo de “Nacho Vázquez” como le decían sus amigos fue reclamado por sus familiares para ser velado en el que fuera su domicilio durante muchos años ubicado en la calle José María y Pavón de la colonia el Cerrito mientras las autoridades continuaban con los trámites correspondientes para concluir la carpeta de investigación correspondiente.