Llegó la hora de triunfar: Marco Fabián

El mediocampista mexicano, Marco Fabián de la Mora, atraviesa un gran momento en el futbol alemán con el Eintracht Frankfurt, algo que no es cuestión de suerte sino de trabajo, por lo que espera sea el comienzo de una gran historia de éxito.

Frankfurt, Alemania

Agencias

Sin excesos de confianza, el exjugador de Chivas de Guadalajara disfruta su estancia con el conjunto teutón, con el que ha disputado los últimos tres partidos de la campaña con buena actuación, incluido dos goles, uno frente al Bayer Leverkusen y otro ante Hertha Berlín.

Esto no tiene nada que ver con la suerte, es la recompensa del trabajo de todos los días. Siempre vi mi oportunidad. Cuando llegó, la aproveché. Ahora encontré mi ritmo, pero también sé que no me debo confiar”, afirmó.

En entrevista con el diario “Bild”, el mundialista en Brasil 2014 desea que su momento en la Bundesliga sea el inicio de una trayectoria con éxitos en el aspecto individual y colectivo, a la espera de dar el brinco a un club de mayor calibre, aunque por lo pronto disfruta su paso en Frankfurt.

“Siempre he trabajado duro y con honestidad, me he adaptado bien y ya me integré. Espero que sea el comienzo de una historia de éxito que quiero escribir aquí”, subrayó.

Marco Fabián suma 270 minutos, dos tantos, dos asistencias y una tarjeta amarilla, números que han convencido al estratega croata Niko Kovac.